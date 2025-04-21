Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чтобы мы посмотрели на тренировку наших детей.

Мы, родители, зашли в большой зал с зеркалами в предвкушении зрелища, как до этого видели их яркие выступления на концертах, где они с улыбками на лицах синхронно выполняли танцевальные номера.

Но в этот раз мы увидели напряженный, мучительный труд. Детки растягивали свои хрупкие тельца, становились на шпагаты, на мостик. Маленькие девочки смахивали пот, который застилал их большие ясные глазки и стекал ручьём по их спинкам. По несколько десятков раз они повторяли одно и то же трудное упражнение.

Я, отец, несколько раз отводил глаза от детей. Потому что не мог смотреть, как они краснеют от напряжения, становясь на шпагат или мостик. Детям было трудно, но они старались.

После этого дня я ещё больше зауважал нашу младшую. За её старание, за её стремление, за её дисциплину.

Очень правильно, что руководство танцевальной студии пригласило родителей на открытый урок. Вчера я своими глазами увидел, что такое родительская гордость за своих детей.