​Терпение исчерпано

По сведениям пресс-службы ведомства, в результате совместной операции, проведенной органами нацбезопасности и департаментом собственной безопасности МВД, задержан заместитель начальника ДП области, в отношении других лиц избраны иные меры пресечения.

«Задержание высокопоставленных полицейских – не первая операция, проведенная совместно с органами национальной безо­пасности и антикоррупционной службой, – отмечается в распространенном ведомством сообщении. – Это результат последовательной политики министерства по противодействию коррупции, а также другим нарушениям законности в собственных рядах и обеспечению транспарентности этой работы».

Говоря о конкретных примерах, в МВД напоминают, что в ходе совместных действий только за 8 месяцев текущего года в отношении их сотрудников начато 307 досудебных расследований, в том числе 170 – по коррупционным правонарушениям. К уголовной ответственности привлечены 74 руководителя различного звена, 52 из них – за коррупцию.

Как правило, сотрудники привлекаются к ответственности за мошенничество, взяточничество, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и другие преступления. Причем ответственность за злодеяния ложится и на плечи непосредственных руководителей, не принимающих должных мер превентивного характера.

К примеру, начальник департамен­та уголовно-исполнительной системы по Кызыл­ординской области освобожден от должности в связи с задержанием его заместителя. Также за коррупционные преступления руководителей курируемых подраз­делений лишились должностей заместители начальников департаментов полиции Атырауской и Жамбылской областей.

В ведомстве отмечают, что не менее жесткие меры принимаются и в отношении руководителей, нарушающих этические нормы поведения. В Костанайской области один из заместителей начальника департамента полиции уволен по отрицательным мотивам за нахождение на службе в нетрезвом состоянии, другой освобожден от занимаемой должности за оскорбление подчиненного.

В настоящее время осуществляются проверки в ряде регионов на предмет коррупционных схем, в том числе связанных с кадровыми вопросами, в сфере государственных закупок.

– Терпение наших граждан исчерпано. Время уговоров и обсуждений закончилось. В рядах полиции нет места тем, кто зло­употребляет доверием и властью. Нет места тем, кто позорит честь мундира. Я требую от всех – от рядового до генерала – честной службы во благо своего народа, – подчеркнул глава МВД Ерлан Тургумбаев в ходе прошедшего в сентябре селекторного совещания с участием руководителей территориальных департаментов полиции, ЧС и УИС.

Такие задачи поставлены и перед новым руководством служб собственной безопасности и кад­ровой политики. К слову, одним из нововведений кадровой работы стало обязательное собеседование кандидатов на руководящие должности на кадровой комиссии МВД, что соответствует принципам меритократии и состязательности. Причем рассматриваются все кандидаты, состоящие в резерве, для обеспечения состязательности процесса и определения лучшего.

Принципиальное новшество работы собственной безопаснос­ти – опора на гражданское общество. В этих целях подписан трехсторонний совместный план по противодействию коррупции в органах внутренних дел между МВД, Агентством по противодействию коррупции и гражданскими институтами.

– Борьба с коррупцией в органах внутренних дел будет бескомпромиссной. Поэтому я призываю граждан не оставаться в стороне и информировать МВД обо всех фактах коррупционных правонарушений, совершенных нашими сотрудниками. По каждому случаю будут приняты соответствующие меры, – отметил Ерлан Тургумбаев.

Информацию о правонарушениях со стороны сотрудников органов внутренних дел можно сообщить, обратившись на блог министра на портале https://dialog.egov.kz или позвонив в депар­тамент собственной безопасности министерства (телефон доверия 1402), либо отправив сообщение на личные странички Facebook и Instagram начальника ДСБ. В пресс-службе ведомства уточняют, что анонимность гарантируется.