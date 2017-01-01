​Территория диалога и развития

Заслуженное высокое доверие



Бесспорно, главным внешнеполитическим событием в 2016 году стало избрание нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2017–2018 годов. Республику, отметившую 25-летие Независимости, поддержали 138 стран, и впервые в истории государство из Центральной Азии вошло в Совбез – важнейший политический орган Организации Объединенных Наций, на который возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности.

Формально путь к этому ответственному посту начался 3 февраля 2016 года, когда Нурсултан Назарбаев в выступлении на расширенной коллегии Министерства иностранных дел сообщил, что наша республика надеется на поддержку дружественных государств и претендует на членство в Совете Безопасности ООН.

– Казахстан был инициатором многих значимых интеграционных объединений, – подчеркивал Президент. – Мы впервые в этом веке провели саммит ОБСЕ, в нашей стране прошел саммит Организации исламского сотрудничества. Все это в нашем активе, это заставило звучать имя нашей страны в международном сообществе. Предстоящие задачи не менее важны. Отдавая дань всему тому, что сделано, сейчас необходимо думать о том, что делать дальше в это непростое время.

Реакция на инициативу нашей страны по вхождению в Совбез последовала почти сразу. Резидент-координатор Организации Объединенных Наций – представитель Программы развития ООН в Казахстане Норимаса Шимомура 7 февраля заявил, что приветствует стремление Казахстана взять на себя дополнительные обязательства.

– Думаю, что вашей стране есть что привнести в систему ООН, – заявил Шимомура. – Эта инициа­тива вашего Президента очень прагматична, я всегда отмечаю, что у него есть особое видение перспектив.

Если рассматривать ситуацию в комплексе, можно увидеть, что это событие стало логическим продолжением поддержки и признания многих важных казахстанских инициатив по линии ООН. Достаточно упомянуть, что 29 августа – день закрытия Семипалатинского ядерного полигона – объявлен Генеральной Ассамб­леей ООН Международным днем действий против ядерных испытаний. Другие глобальные инициативы Нурсултана Назарбаева также становятся актуальными для всех государств – членов этой международной организации, а Манифест «Мир. XXI век», предложенный Президентом Казахстана, стал ее официальным документом.

Как отмечают международные эксперты, Казахстан из «потребителя безопасности» в начале 1990-х годов трансформировался в ее эффективного «донора». Наша страна по праву стала признанным лидером в области ядерного разоружения, активным модератором в диалоге культур, религий и цивилизаций. Яркое тому свидетельство – успешное воплощение в жизнь таких масш­табных инициатив, предложенных казахстанским Лидером, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), ЕАЭС, ШОС и Съезд лидеров мировых и традиционных религий, председательство нашей респуб-лики в разные годы в ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ОИС, ШОС, Тюркском совете, ряде других организаций.

Нельзя не отметить роль Казахстана в непростом переговорном процессе по ядерной программе Ирана. Первая на территории нашей страны встреча по этому вопросу состоялась в Алматы 26–27 февраля 2013 года. В ней приняли участие пять государств – членов ООН (Россия, Китай, США, Франция, Велико­британия), а также представители Ирана, Германии и стран ЕС. Казахстан выступал в качестве модератора. Еще один раунд переговоров на казахстанской территории состоялся 5–6 апреля 2013 года в Алматы между так называемой «шестеркой» крупных игроков (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция – постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) и, конечно, Ираном. Все это содействовало переговорному процессу, и 14 июля 2015 года в Вене был наконец утвержден Всеобъемлющий план совместных действий по иранской ядерной программе.

Помимо Казахстана переговоры по иранской ядерной программе на своей территории принимали Австрия и Швейцария. Как отмечали эксперты, страны-хозяйки переговоров сыграли важную роль в достижении договореннос­тей, поскольку без создания необходимых условий и грамотной модерации стороны не пришли бы к достигнутым результатам.

Новый раунд переговоров «шес­терки» с Ираном намечен на сентябрь 2017 года, и он вновь пройдет в Казахстане.

Активной позиции Нурсултан Назарбаев всегда придерживался и в разрешении ситуации в Украине. Во многом благодаря усилиям Президента был реанимирован «Нормандский формат», что позволило в итоге принять соглашение «Минск-2», добиться прекращения активных боевых действий и избежать гуманитарной катастрофы.

Сегодня наша страна готова предложить свою помощь в разрешении ситуации на Ближнем Востоке. 18 декабря в ходе телефонного разговора Нурсултан ­Назарбаев поддержал предложения президентов России и Турции о проведении в Астане мирных переговоров конфликтующих сторон по Сирии. Глава государства подчеркнул, что наша страна изначально поддерживает международные усилия, направленные на мирное урегулирование сирийского конфликта.

Репутация Казахстана как страны, продвигающей принципы мирного диалога, как сильного медиатора в разрешении конф-ликтных ситуаций, признана во всем мире, что еще раз подтвердило избрание страны в Совбез­ ООН. Казахстан, имея опыт председательства в ряде региональных организаций, намерен использовать свое членство в СБ ООН для укрепления авторитета этой глобальной организации в качестве важнейшей платформы многостороннего сотрудничества.

Шаг в будущее

«Зеленая» экономика, возобновляемые источники энергии и суперсовременные технологии – эти понятия, менее десяти лет назад считавшиеся чем-то из области фантастики, будут смыс­лом и содержанием выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Участие в ней уже подтвердили 112 стран и 18 международных организаций. Назначены 108 комиссаров национальных секций. Кампания по привлечению международных участников продолжится.

Выставка станет важнейшим вкладом в поиск человечеством решений одной из ключевых проб­лем современности – обеспечения растущих энергетических нужд максимально бережным для экологии способом.

Как видим, Казахстан идет в тренде мировых процессов, формирует платформу успешного развития на годы вперед. И при этом очень важно, что у Нурсултана­ Назарбаева одни инициативы тесно переплетаются с другими, что позволяет создавать мощный каркас конструирования будущего.

Так, например, параллельно с подготовкой к выставке, на базе ЭКСПО идет формирование Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и продвижение этого проекта за рубежом. Создана совместная рабочая группа с участием ряда министерств, принята «дорожная карта» по развитию центра, отрабатывались вопросы создания необходимого визового режима и «единого окна» по обслуживанию иностранных специалис­тов МФЦА. Напомним, создание центра – поручение Президента Нурсултана Назарбаева.

– МФЦА должен стать ядром финансовой инфраструктуры Казахстана и выполнять роль финансового хаба Центральной Азии и ЕАЭС, – подчеркнул Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отмечал, что МФЦА должен стать центром притяжения капитала и передовых знаний. Кроме того, он будет своеобразным «очагом кристаллизации» лучших мировых прак­тик в развитии фондового рынка и биржевой торговли. При этом для привлечения участников на биржу создаются беспрецедент­ные условия. Игроков фондового рынка полностью освободят от подоходного и корпоративного налогов, введут упрощенный визовый режим, запустят прямое авиасообщение с крупными мировыми столицами. Для МФЦА будет создан независимый финансовый регулятор, деятельность центра регулируется отдельным законом.

– Итоговый совокупный эффект, по расчетам экономистов страны, от создания центра, его региональной экспансии может составить около 40 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет, – подчеркнул Президент. – Кроме того, в рамках МФЦА планируется создать более 2 тысяч квалифицированных новых рабочих мест.

В частности, планируется создание площадки для недропользователей на примере биржи Торонто. Благодаря этому каждая компания сможет привлечь капитал для развития своего проекта. Кроме того, в планах – создание в МФЦА современной инфраструктуры в виде центра обработки данных, инкубаторов для тестирования новых технологий.

– Смотря в будущее, мы хотим видеть этот центр местом притяжения инвестиций, капитала и инноваций в области финансовых инструментов, он призван стать финансовыми воротами для всей Евразии, – заявил Нурсултан Назарбаев. – Астана будет развиваться как деловой, культурный, научный центр, располагать современной транспортно-логистической системой, включая новый терминал аэропорта. Всему миру известны такие деловые центры, как Токио, Лондон, Нью-Йорк. Пока мы замахиваться на этот уровень не будем, сначала нам надо завоевать свой регион, в котором нет такого центра. Но потом постепенно мы будем показывать свои возможности всем крупным регионам.

Возвращаясь к ЭКСПО-2017, необходимо отметить, что эта выставка будет иметь не только экономическое значение. От нее, напомним, ждут мощного притока иностранных инвестиций, трансферта технологий и заключения многомиллиардных контрактов. Помимо этого, ­ЭКСПО в Астане станет площадкой для проведения 16-го саммита ШОС, первого в истории ОИС саммита по науке и технологиям, экономико-экологической конференции ОБСЕ и других международных встреч с участием крупнейших политических игроков. Ко всему прочему, на площадке выставки пройдут традиционные Астанинский экономический форум и Евразийский медиафорум, министерские встречи по туризму и «зеленой» энергетике.

Как сообщили в МИД Казахстана, с учетом множества зарубежных гостей в преддверии ЭКСПО-2017 в Астане, а также зимней Универсиады в Алматы, с начала года будет упрощен визовый режим. В частности, упрощается процедура выдачи однократных деловых, частных, а также однократных и двукратных туристских виз для граждан 48 экономически развитых стран.

С 1 января 2017 года безвизовый режим будет распространен на 45 государств, среди которых члены Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского союза, а также Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Сингапур и Княжество Монако. Граждане этих стран получат право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 дней со дня въезда на территорию нашей страны. Достигнута договоренность с США об увеличении срока взаимной выдачи виз до 10 лет (ранее срок действия виз составлял пять лет).

Помимо названных государств, граждане еще 19 стран освобож­даются от визовых требований на основе подписанных двусторонних соглашений.

Как уточнили в МИДе, новые правила значительно упростят процедуру оформления приглашений иностранных граждан в нашу страну.

В целом, как видим, Казахстан можно с уверенностью назвать территорией мирного диалога и развития, страной, которая уверенно идет в будущее.