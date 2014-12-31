Территория добра Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

«Малышам важно почувствовать, что в жизни есть место светлым и радостным моментам, что они не одни», – отметила онкопсихолог Центра детской онкологии КазНИИОиР Ильмира Хусаинова.



За эти дни сотрудники финансовой структуры поздравили более тысячи детей в восьми городах, вручили им подарки. Также была оказана помощь онкоцентрам. Все расходы по проведению праздников полностью взяли на себя работники банка во главе с председателем правления Игорем Финогеновым.



«Страдающие дети, особенно тяжелобольные малыши – это общая боль, которая объединяет многих людей в их искреннем желании помочь, облегчить их участь», – считает Игорь Финогенов.