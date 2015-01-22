Территория дружбы Свежий выпуск 594 Людмила КОРИНА, Уральск

Как отметил заместитель акима области Бахтияр Макен, в Приуралье, расположенном на перекрестке Европы и Азии, в мире и дружбе проживает порядка 90 этносов. Как и намечено, все мероприятия юбилейного года будут проходить под девизом «Наша сила – в единстве». Это позволит наиболее полно и эффективно использовать воспитательный потенциал таких знаменательных дат и событий, как Год Ассамблеи народа Казахстана, 70-летие Победы, 20-летие Конституции страны, 550-летие Казахского ханства. В основу празднования положена поддержка политики укреп­ления единства и общественного согласия Президента Нурсултана­ Абишевича­ Назарбаева­. План объединительной работы составлен таким образом, чтобы вовлечь в ее орбиту всех западноказахстанцев. Значимость событий юбилейного года в полной мере должны осознать жители и городов, и самых отдаленных аулов.

Старт Года Ассамблеи состоится, как и по всей стране, 6 февраля. Местом проведения торжественной церемонии выбран большой зал Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана. Рожденная инициативой Главы государства снова отправится в путь «Дорожная карта мира и сог­ласия». Эта мегаакция наглядно продемонстрирует успехи социально-экономического развития, созидательный настрой наших земляков, – подчеркнул Бахтияр Макен. Первый этап пройдет между вузами, крупными предприятиями и сельскими округами. На втором ее будут передавать друг другу 12 районов региона. В рамках мегапроекта состоится акция «20 добрых дел к 20-летию АНК». Завершающей нотой станет гала-концерт творческих коллективов, который состоится накануне Дня единства народа Казахстана.

Планируется проведение различных конкурсов. Социальные проекты представят на них этнокультурные объединения. В течение года они проведут Дни культуры и традиций. Состоятся форум руководителей клубов дружбы, выездное заседание Сената Парламента РК на тему толерантности и согласия, выставки, «круглые столы», конференции и спортивные состязания. В Уральске ведется строи­тельство Дома дружбы, которому предстоит стать цент­ром социальных инициатив.

О том, что мероприятия Года Ассамблеи народа Казахстана будут способствовать консолидации общества, говорили в своих выступлениях Асхат Имангалиев, ректор ЗКГУ им. М. Утемисова, возглавляющий научно-эксперт­ную группу АНК, руководители культурных центров: татарского – Альфия Лежнина, русского – Сергей Погодин, чeчено-ингушского культурно-просветительского общества «Вайнах» Данильбек Саратов. Отвечая на вопросы журналистов, Бахтияр Макен подчеркнул, что в Год АНК будут введены в строй действующих масштабные социальные объекты. В приграничном регионе налажено тесное взаимодействие с этнокультурными объединениями соседних российских областей. По словам ректора ЗКГУ Асхата Имангалиева, проживающим в них казахским диаспорам оказывается методическая помощь в изучении истории, культуры, обы­чаев, традиций и родного языка.

Цель осуществления намеченных планов, говорилось на брифинге, – сплотить народ вокруг Лидера нации для выполнения намеченных им масштабных задач, обозначенных в Послании «Нұрлы жол – путь в будущее».

