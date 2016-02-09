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​Территория низких цен

Асет КАЛЫМОВ

В минувшую субботу на талдыкорганском коммунальном рынке «Жеруйык» было многолюдно: аграрии из нескольких районов Алматинской области открыли здесь сезон сельскохозяйственных ярмарок. Местные жители нарекли этот базар островком низких цен, которые обеспечиваются не только за счет торговли без посредников, но и собственных складов, где хранят картофель, лук, морковь, капусту. Помимо трех хранилищ фруктов и овощей общей емкостью 6,4 тыс. тонн на огромной территории торгового центра действует тепличный комплекс, разбит яблоневый сад. К слову, рынок расположен на окраине Талдыкоргана и представляет собой важную часть продовольственного пояса, создаваемого вокруг города.

На сей раз фермеры привезли более 55 тонн продуктов питания. Пришедших на ярмарку покупателей привлекали не только низкие цены, но и широкий ассортимент: всего было представлено около 33 наи­менований свежей экологически чистой продукции. Горожане активно пополняли запасы мяса, рыбы, овощей, фруктов, молочных изделий.

Как сообщил директор ТОО «АПК «Жеруйык-Талдыкорган» Акшабай Керимбеков, в прошлом году работники агрокомплекса вырастили богатый урожай – 114 тонн огурцов и помидоров. Кроме того, садоводами собрано 11 тонн яблок. В планах – развитие аграрного кластера и запуск цеха по переработке сельскохозяйственной продукции. Откроются пекарня, линии по производству макаронных изделий, овощных и мясных консервов.

По информации горакима­та, вопрос ценообразования на ярмарках поставлен на жесткий контроль местных властей. Организация торговли без посредников выгодна и городским жителям, и товаропроизводителям из сельских районов, прилегающих к Талдыкоргану. Областной центр для них – самый близкий и привлекательный рынок сбыта. Сельхозярмарки стали важным инструментом, способствующим снижению инфляции и обеспечению продовольственной безопасности.

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