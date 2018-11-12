​Территория новых идей

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Адина Нурберген

Территория, где проходила Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», постепенно становится точкой притяжения энергии будущего. Средний возраст большинства приезжающих в ЭКСПО-городок – 18–20 лет. Именно студенты и старшеклассники больше всего интересуются «Музеем будущего» на базе национального павильона «Нұр Әлем» и другими организациями, размещенными в бывших павильонах выставки. Накануне Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл на базе одного из павильонов технопарк IT-стартапов Astana Hub.

– Мир быстро меняется, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн активно проникают во все сферы человеческой жизни, – отметил Глава государства, открывая технопарк. – Цифровизация стала одним из ключевых факторов развития конкурентоспособного государства.

По замыслу Президента, Astana Hub должен стать ядром инновационной экосистемы. Команды, приходящие со своими идеями в международный технопарк, могут пользоваться упрощенными визовым и трудовым режимами, также им предоставляются налоговые льготы и экспертное сопровождение проектов.

В минувшие выходные прошло первое мероприятие на базе Astana Hub – завершающий StartupWeekend 2018 года.

– Это – международный формат, направленный на развитие молодежного предпринимательства, – пояснила одна из организаторов встречи, исполнительный директор бизнес-инкубатора «Мост» Алина Исаханова. – Встреча примечательна еще и тем, что она в этот раз глобальная. В эти дни по всему миру в 50 странах проходит такой же StartupWeekend.

Как уточнили организаторы, эти стартап-выходные – шестое мероприятие в рамках Astana Innovation Challenge. Возраст участников не ограничивается, но, как правило, самые активные и многочисленные участники – студенты и старшеклассники. StartupWeekend проходит в течение двух с половиной дней. Перед участниками ставят конкретные, актуальные для коммерческих компаний и общественных организаций задачи в сфере IT. Кроме соревнования проектов, StartupWeekend предусматривает встречи команд-разработчиков с представителями компаний, тренинги и работу с менторами.

В текущих стартап-выходных приняли участие около 150 человек, сформировано около 30 команд, призовой фонд составил 1 млн тенге.

– Для StartupWeekend мы подбираем определенные задачи, важные для города, – рассказал председатель правления АО «Astana Innovations» Олжас Сартаев. – Для решения задач мы приглашаем стартаперов, всех, кто имеет отношение к программированию и IT.

Участникам мероприятий Astana Innovation Challenge – хакатонов и стартап-выходных – предлагается разработать собственные решения. По словам Олжаса Сартаева, ряд таких решений уже воплощен в Астане или находится на пилотной стадии.

– Были разработаны нашей казахстанской командой счетчики электроэнергии, разработчики сотрудничали с профильным управлением акимата, пропилотировали свой проект в нескольких домах и сейчас продолжают внедрение этих счетчиков в Астане, – привел пример руководитель Astana Innovations. – Эти счетчики – казахстанская разработка, она по себестоимос­ти ниже зарубежных аналогов. Внедряется разработанное на одном из хакатонов мобильное приложение для туристов, есть разработки для «умного района». Это не только технологии, но и такие решения, как теплицы, системы раздельного сбора мусора, оценка качества автомобильных дорог.

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