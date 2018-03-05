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Территория просвещенного ислама
Лаура Тусупбекова
Целью международного форума является повышение религиозной грамотности верующих через популяризацию Центральноазиатской исторической религиозной школы, обсуждение создания общей базы фетв стран Евразии, формирование иммунитета к любым проявлениям религиозного радикализма, а также выработка предложений для очередного Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в 2018 году в Казахстане. Участие в форуме приняли более 35 делегатов из 21 страны Европы и Центральной Азии, в частности, верховные муфтии, религиозные деятели, руководители исламских организаций и союзов, представители интеллигенции, писатели, теологи-ученые.