​Территория просвещенного ислама

Целью международного форума является повышение религиозной грамотности верующих через популяризацию Центральноазиатской исторической религиозной школы, обсуждение создания общей базы фетв стран Евразии, формирование иммунитета к любым проявлениям религиозного радикализма, а также выработка предложений для очередного Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в 2018 году в Казахстане. Участие в форуме приняли более 35 делегатов из 21 страны Европы и Центральной Азии, в частности, верховные муфтии, религиозные деятели, руководители исламских организаций и союзов, представители интеллигенции, писатели, теологи-ученые.

С приветственным словом перед участниками форума выступил спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что наш народ более тысячи лет входит в состав мусульманской цивилизации. Ислам способствовал расцвету духовности, культуры, образования и науки в нашей стране.

– Такие великие ученые восточного Ренессанса, как Абу Наср аль-Фараби, Жусуп Баласагуни, Махмуд Кашгари внесли значительный вклад в формирование традиций мусульманского гуманизма. Ислам сыграл важную роль в формировании государственности Казахстана. Духовный мир казахского народа в лице Абая, Шакарима, Машхура Жусупа формировался в лоне исламского просвещения, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что согласно Конституции, Казахстан является светским государством. Однако на сегодня в нашей стране действуют более 2,5 тыс. мечетей, последователи ислама составляют около 75% населения.

Наша страна, отметил спикер, как и другие государства мира, прилагает усилия по решению сложных экономических, политических, а также идеологических проблем. Глобализация, трансформация мировоззренческих устоев приводят к необходимости переоценки места веры и религиозных ценностей. В такой ситуации нередко на первый план выходят силы, которые отвергают гуманистические начала ислама, отказываются от традиций миролюбия, толерантности, веротерпимости. Заметной полити­ческой силой стали радикальные группировки, пропагандирующие идеи джихадизма, идущие по пути терроризма и экстремизма.

– Они забывают о том, что мусульмане на протяжении всей истории были открыты к диалогу со всеми, кто в таком диалоге заинтересован и не несет никому вреда. Они толкают исламский мир на путь изоляции и отсталости, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим была отмечена необходимость значительно усилить передовую науку и традиции культуры исламской цивилизации.

– Считаю, что это является одной из актуальных проблем современности, так как сегодня многие мусульманские государства испытывают трудности, связанные с нищетой, неграмотностью населения, отсталостью здравоохранения, сложной демографической ситуацией, террористическими угрозами, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией, – сказал спикер Сената.

Все эти вызовы, по его мнению, требуют поиска действенных механизмов, идеологических и моральных рецептов, которые помогут вывести из нравственного кризиса и военно-политической конфронтации. Свою лепту в поиск ответа на вызовы современности должны внести мусульманские ученые – улемы, которым предстоит актуализировать положения коранического учения, которые говорят о любви к знаниям и миролюбии. В этом деле улемы должны противопоставить живое слово священного Корана тем ложным интерпретациям, которые дают сомнительные проповедники. Необходимо разоблачить призывы тех, кто использует ислам в корыстных целях, в борьбе за власть и утверждение собственного господства.

Говоря о фундаментальных принципах ислама, Касым-Жомарт Токаев напомнил слова Президента Нурсултана Назарбаева, который призвал политиков и ученых мусульманского мира совместными усилиями формировать позитивный образ ислама как религии мира, добра, терпимости и справедливости.

– Ислам отвергает крайности и фанатизм, стремится примирить оппонентов и найти компромиссный подход к решению противоречий. Священный Коран провозглашает терпимость в отношении иных вероучений, уважение к проявлениям других культур, которые не идут вразрез с канонами ислама. На наш взгляд, исламское учение в совокупности с уважением к национальным традициям и любовью к родине соответствует идее духовного возрождения нашего общества, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Что касается Казахстана, то реа­лизуемая по инициативе Главы государства программа «Рухани жаңғыру» определила масштабные цели и конкретные шаги развития страны. Программа направлена на модернизацию сознания, сохра­нение национального бытия и национального кода. Необходимо гармонизировать их с мировыми ценностями и использовать на благо Казахстана. Программа предусматривает сохранение всех ценностей, соответствующих национальному духу, в том чис­ле обычаев и традиций, языка и музыки, литературы и духовных ориентиров.

Казахстан прилагает большие усилия для объединения мусульманского мира на пути прогресса и развития. Одним из инструментов для этого, по мнению спикера, станет Международный финансовый центр, в направлениях деятельности которого наличествует ­сотрудничество в сфере исламского финансирования.

– Уверен, что исламский банкинг и исламское финансирование могут внести серьезный вклад в оздоровление мировых финансов и решение проблемы бедности и недоступнос­ти кредитных ресурсов, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан последовательно ­продвигает идеи развития диа­лога культур и цивилизаций, углубления взаимопонимания между народами и религиями. Важным событием этого года станет VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Инициируя данный форум, Президент Нурсултан Назарбаев расширил представление о методах продвижения политики мира, безопасности и справедливости. Съезды религиозных лидеров стали признанной диалоговой платформой, в работе которой принимали участие также главы многих государств, руководители ООН и других международных организаций.

– Это позволило собрать за одним столом не только лидеров мировых и традиционных религий, но и ведущих политиков, побудить их к полезному, плодотворному диалогу во имя благополучия народов, – сказал парламентарий.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что для обеспечения мира и безо­пасности важно формировать и продвигать идеологию толерант­ности, взаимопонимания и культурного многообразия. Казахстан готов поделиться своим опытом сохранения межрелигиозного согласия в многонациональном и многоконфессиональном обществе.

– Казахстан имеет все возможности стать территорией развития просвещенного ислама. Мы в состоянии дать всему миру достойный пример построения общества на принципах прогресса, мира и справедливости, уважения веры и нравственных ценностей, толерантности и добрососедства с представителями других веро­учений, – сказал он.

Спикер Сената отметил, что сегодня перед мусульманской наукой стоит задача обновления подходов к ключевым вопросам вероучения и права, избавления от догматизма, радикализма и тем более экстремизма в любых их проявлениях. Безусловно, ведущей силой в процессе возрождения великого наследия исламской цивилизации должны стать лучшие духовные авторитеты, улемы, общественные деятели, теологи, религиоведы.

– Уверен, что Форум улемов Евразии станет началом открытого диалога между мусульманами всех стран в целях возрождения гуманистических традиций ислама и объединения многомиллионной уммы против радикализма и экстремизма, – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Тот факт, что для Казахстана важно сохранить наследие ислама, который в нашей стране всегда был религией мира и толерантности, созидания и гармонии, в своем выступлении отметил министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев.

– Считаю, что для того, чтобы дать правильное разъяснение традиционных принципов народу на основе Корана и хадисов, нам следует объединить улемов и имамов, работать с целью возрождения богатого исторического наследия. Из религии в первую очередь важно черпать морально-этические ценности, – отметил министр.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Серикбай-кажы Ораз также считает, что после распада Советского Союза стало очевидно, что у стран СНГ преобладают общие проблемы, а значит, нужны общие стратегии решения совместных задач. По его словам, сами реалии показывают актуальность объединения в борьбе с поступающими угрозами для наших дружественных стран.

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин в своем выступлении прежде всего выразил благодарность Казахстану за предоставленную возможность собраться мусульманским религиозным деятелям Евразии для обмена мнениями и обсуждения волнующих всех вызовов современности.

– Мы видим, что с началом XXI века огромный мусульманский мир пришел в движение, которое, к сожалению, нередко выливается в войны, междоусобицы, демонтаж государственности, гуманитарные катастрофы и другие кризисные явления, – отметил он.

По его мнению, для преодоления всех накопившихся проблем и выхода на новый этап своего развития мусульманскому миру, важной частью которого является регион Казахстана и Средней Азии, равно как и российское мусульманство, предстоит большая работа по саморазвитию, исправлению собственных ошибок и недоработок, интеллектуальному развитию на опережение.

– Эту работу никто за нас не сделает и полагаться нужно на собственное старание и собственный иджтихад, – сказал российский духовник.

Он предостерег, что низкий образовательный уровень, боязнь выйти за жесткие рамки средневековых идеологических установок, страх перед прогрессом – это главные проблемы, из-за которых организации и институции типа «Аль-Каеды» и ДАИШ будут регулярно возвращать наш исламский мир в средневековье и тормозить развитие исламской мысли, прогресса и подвергать обвинениям и унижению ислама и мусульман. Однако, подчеркнул Равиль Гайнутдин, преодолеть экстремистские учения, столь широко распространившиеся в странах ислама, одними призывами и лозунгами невозможно.

– Надо объективно взглянуть на историю развития исламской богословской мысли во всем ее разнооб­разии и отвергнуть идеи, которые отжили свое. Нужно найти или соз­дать заново такие образовательные программы для мусульман, в которых религия не противостояла бы светским наукам, а дополняла бы их с точки зрения моральных, этических ценностей и устоев, – сказал Равиль Гайнутдин.

Выступавшие затронули также вопросы формирования ответственности и взаимопонимания мусульманского общества нашей эпохи, повышения иммунитета нынешней мусульманской уммы против экстремизма и терроризма, обсудили проблемы религиозной интеграции и региональной духовной безопасности. По итогам форума принята Резолюция участников форума.