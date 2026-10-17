Территория равных возможностей

Статьи,За строкой Послания
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

«Куат» сделал спорт доступным для людей с особыми потребностями

фото автора

Созданию равных возможностей для всех граждан государство уделяет особое внимание. Важно, чтобы доступ к занятиям физической культурой имели не только профессио­нальные атлеты и здоровые дети, но и люди с инвалидностью, пожилые граж­дане, каждый, для кого спорт может стать источником здоровья, увереннос­ти и полноценной социальной жизни.

Эти приоритеты были обозначены и в Послании Главы государства в 2025 году. Президент подчеркнул важность увеличения возможностей для занятий спортом в регионах и развития инфраструктуры для разных категорий населения. «В регионах возводятся различные спортивные объекты, расширяется доступ детей к секциям. Открываются спортклубы для людей с особыми пот­ребностями и пожилых граждан», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Одним из примеров реализации этого подхода стал специализированный спортивный центр «Куат», открывшийся в Актобе в начале этого года. Здесь дети и взрослые с особыми потребностями получили возможность регулярно заниматься спортом и готовиться к соревнованиям.

Это событие стало важным для спорт­сменов с инвалидностью и их тренеров, которые прежде ютились в одном кабинете и проводили тренировки в свободное от основных занятий время в обычных детско-юношеских спортивных школах. Теперь у них появилась собственная специализированная база, позволяющая выстраивать полноценный тренировочный процесс и развивать адаптивный спорт в регионе.

О том, насколько востребованным оказался новый комплекс, свидетельствует рост числа воспитанников. Если в 2021 году спортклуб для людей с инвалидностью объединял около 300 спорт­сменов, то сегодня в центре «Куат» занимаются уже порядка 900 человек. По словам директора учреждения Гульнары Картановой, расширение возможностей также позволило развивать новые нап­равления адаптивного спорта, в том числе для людей с наиболее тяжелыми нарушениями здоровья.

– Особенно важно, что теперь мы можем уделять больше внимания начинаю­щим спортсменам, детям и молодежи с особыми потребностями. Мы хотим не просто привлечь человека в секцию, но и помочь ему освоиться, почувствовать уверенность в своих силах, найти единомышленников. И конечно, дать возможность тем, кто стремится к спортивным достижениям, расти и двигаться к новым победам, – рассказывает Гульнара Картанова.

Одним из направлений, получивших развитие благодаря открытию комплекса, стала бочча – спортивная дисциплина, доступная людям с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сегодня в секции занимаются около ста человек. Для многих из них тренировки стали возможностью приобщиться к спорту, а также расширить круг общения, почувствовать себя частью коман­ды и попробовать силы в соревнованиях. Чтобы освоить эту дисциплину и внедрить ее в работу центра, Гульнара Картанова сама проходила обучение на семинарах с международными экс­пертами из Индии, Великобритании и с Филиппин.

– Бочча уникальна тем, что заниматься ею могут даже люди с очень тяжелыми двигательными ограничениями. Для ребят, которые не могут двигать руками, предусмотрены специальные рампы, позволяющие направлять мяч с по­мощью движений головы или дыхания. Для нас было важно, чтобы и у этих спортсменов появилась возможность тренироваться, развиваться и добиваться результатов, – говорит директор центра.

Отдельное внимание в «Куате» уделяют детям и подросткам с интеллектуальными особенностями, в том числе с аутизмом. По словам Гульнары Назаровны, их родители нередко сталкивались с трудностями при поиске подходящих спортивных секций. Теперь у ребят есть возможность заниматься под руководством специалистов, постепенно адаптироваться к тренировочному процессу и взаимодействовать со сверстниками.

Директор вспоминает мальчика, который поначалу приходил на занятия с опущенной головой и практически не проявлял интереса к происходящему. Сегодня он стал увереннее вести себя среди окружающих, выражает эмоции в ходе игры. Такие перемены, подчеркивает руководитель, показывают, насколько важен индивидуальный подход.

Всего в центре развиваются 20 спортивных дисциплин. Воспитанники занимаются единоборствами, игровыми видами спорта, плаванием, настольным теннисом и легкой атлетикой. Среди направлений – сурдофутзал, волейбол сидя, голбол, парадзюдо и паратаэквондо. Для плавания оборудован 25-метровый бассейн со специальными подъемниками, позволяющими безопасно спускаться в воду спортсменам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

При подборе секции специалисты учитывают состояние здоровья и индивидуальные возможности человека. Это позволяет каждому найти подходящую дисциплину.

В то же время «Куат» служит базой подготовки спортсменов, представляю­щих область на соревнованиях. Показателен прогресс сборной на республиканской Сурдоспартакиаде: если четыре года назад команда занимала седьмое место, то в этом году поднялась на четвертую позицию в общекомандном зачете из 20 регионов.

Среди воспитанников центра – 18-летний легкоатлет Аслан Асан, выступаю­щий в паралимпийской категории для спортсменов с интеллектуальными особенностями. Он под руководством своего тренера Каржаубая Тинеева добился успехов на республиканских и международных соревнованиях. Недавно Аслан выполнил норматив кандидата в мастера спорта и теперь готовится к новым стартам.

Тренерскую команду «Куата» представляет 28-летний Айбек Капин – спорт­смен-колясочник, который обучает воспитанников настольному теннису и сам выступает на республиканских турнирах.

Результаты работы центра отражаются и на успехах актюбинских спортсменов на международной арене. В числе атлетов, представляющих Казахстан на крупных соревнованиях, – парадзюдоисты Мереке Аяла и Тлек Амандаулет, паратаэквондистка Милана Красавцева и многие другие параспортсмены. За их достижениями стоят ежедневные тренировки, труд наставников и стремление двигаться вперед.

Для одних воспитанников «Куата» главная цель – спортивные победы, для других – стать увереннее, найти друзей и научиться самостоятельности. Но каждый здесь получает шанс раскрыть свои способности и убедиться, что возможности человека гораздо шире, чем ограничения, с которыми ему приходится сталкиваться.

#центр #Послание Президента #Куат

Популярное

Все
Система гражданской защиты страны: профессионализм и самоотверженность
Кому таможня дает «добро»?
Основа реформ – конституционные ценности
Вступительные экзамены в меняющемся мире
Определяющая роль Степной цивилизации
Трансформация системы госуправления
Обеспечить безопасность информационного пространства
Безопасный Интернет – общая ответственность
Водопроводы, теплотрассы, очистные…
Круглосуточно на связи с народом
На таких работниках держится производство
История в лицах
Территория равных возможностей
Завтра День работников лесного хозяйства
В режиме повышенной готовности
Да будет свет!
Собрали богатый урожай
От гражданских инициатив – к конкретным решениям
На встрече с Халық Қаһарманы
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Курс на развитие
Лакомкам на радость!
Курс на системную модернизацию
Новые подходы к защите трудовых прав в эпоху ИИ определили в Астане
Зеленый каркас городов
Заключай договор, работник!
Состоятельные казахстанцы добровольно отказываются от пособий
На вершине – туркестанская Fortuna
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
О буднях дипломатической службы
Без черного рынка воды
Искусство дарит эмоции
Иностранка пыталась провезти через Казахстан золото под стельками обуви
Маркировка охватит БАДы и ювелирные украшения
В Шымкенте усилят контроль за качеством воздуха
Запущена еще одна солнечная электростанция
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Президент объявил в стране общенациональный траур
Распоряжение Главы государства о назначении
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы

Читайте также

От гражданских инициатив – к конкретным решениям
Собрали богатый урожай
В режиме повышенной готовности
История в лицах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]