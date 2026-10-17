Территория равных возможностей

Созданию равных возможностей для всех граждан государство уделяет особое внимание. Важно, чтобы доступ к занятиям физической культурой имели не только профессио­нальные атлеты и здоровые дети, но и люди с инвалидностью, пожилые граж­дане, каждый, для кого спорт может стать источником здоровья, увереннос­ти и полноценной социальной жизни.

Эти приоритеты были обозначены и в Послании Главы государства в 2025 году. Президент подчеркнул важность увеличения возможностей для занятий спортом в регионах и развития инфраструктуры для разных категорий населения. «В регионах возводятся различные спортивные объекты, расширяется доступ детей к секциям. Открываются спортклубы для людей с особыми пот­ребностями и пожилых граждан», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Одним из примеров реализации этого подхода стал специализированный спортивный центр «Куат», открывшийся в Актобе в начале этого года. Здесь дети и взрослые с особыми потребностями получили возможность регулярно заниматься спортом и готовиться к соревнованиям.

Это событие стало важным для спорт­сменов с инвалидностью и их тренеров, которые прежде ютились в одном кабинете и проводили тренировки в свободное от основных занятий время в обычных детско-юношеских спортивных школах. Теперь у них появилась собственная специализированная база, позволяющая выстраивать полноценный тренировочный процесс и развивать адаптивный спорт в регионе.

О том, насколько востребованным оказался новый комплекс, свидетельствует рост числа воспитанников. Если в 2021 году спортклуб для людей с инвалидностью объединял около 300 спорт­сменов, то сегодня в центре «Куат» занимаются уже порядка 900 человек. По словам директора учреждения Гульнары Картановой, расширение возможностей также позволило развивать новые нап­равления адаптивного спорта, в том числе для людей с наиболее тяжелыми нарушениями здоровья.

– Особенно важно, что теперь мы можем уделять больше внимания начинаю­щим спортсменам, детям и молодежи с особыми потребностями. Мы хотим не просто привлечь человека в секцию, но и помочь ему освоиться, почувствовать уверенность в своих силах, найти единомышленников. И конечно, дать возможность тем, кто стремится к спортивным достижениям, расти и двигаться к новым победам, – рассказывает Гульнара Картанова.

Одним из направлений, получивших развитие благодаря открытию комплекса, стала бочча – спортивная дисциплина, доступная людям с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сегодня в секции занимаются около ста человек. Для многих из них тренировки стали возможностью приобщиться к спорту, а также расширить круг общения, почувствовать себя частью коман­ды и попробовать силы в соревнованиях. Чтобы освоить эту дисциплину и внедрить ее в работу центра, Гульнара Картанова сама проходила обучение на семинарах с международными экс­пертами из Индии, Великобритании и с Филиппин.

– Бочча уникальна тем, что заниматься ею могут даже люди с очень тяжелыми двигательными ограничениями. Для ребят, которые не могут двигать руками, предусмотрены специальные рампы, позволяющие направлять мяч с по­мощью движений головы или дыхания. Для нас было важно, чтобы и у этих спортсменов появилась возможность тренироваться, развиваться и добиваться результатов, – говорит директор центра.

Отдельное внимание в «Куате» уделяют детям и подросткам с интеллектуальными особенностями, в том числе с аутизмом. По словам Гульнары Назаровны, их родители нередко сталкивались с трудностями при поиске подходящих спортивных секций. Теперь у ребят есть возможность заниматься под руководством специалистов, постепенно адаптироваться к тренировочному процессу и взаимодействовать со сверстниками.

Директор вспоминает мальчика, который поначалу приходил на занятия с опущенной головой и практически не проявлял интереса к происходящему. Сегодня он стал увереннее вести себя среди окружающих, выражает эмоции в ходе игры. Такие перемены, подчеркивает руководитель, показывают, насколько важен индивидуальный подход.

Всего в центре развиваются 20 спортивных дисциплин. Воспитанники занимаются единоборствами, игровыми видами спорта, плаванием, настольным теннисом и легкой атлетикой. Среди направлений – сурдофутзал, волейбол сидя, голбол, парадзюдо и паратаэквондо. Для плавания оборудован 25-метровый бассейн со специальными подъемниками, позволяющими безопасно спускаться в воду спортсменам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

При подборе секции специалисты учитывают состояние здоровья и индивидуальные возможности человека. Это позволяет каждому найти подходящую дисциплину.

В то же время «Куат» служит базой подготовки спортсменов, представляю­щих область на соревнованиях. Показателен прогресс сборной на республиканской Сурдоспартакиаде: если четыре года назад команда занимала седьмое место, то в этом году поднялась на четвертую позицию в общекомандном зачете из 20 регионов.

Среди воспитанников центра – 18-летний легкоатлет Аслан Асан, выступаю­щий в паралимпийской категории для спортсменов с интеллектуальными особенностями. Он под руководством своего тренера Каржаубая Тинеева добился успехов на республиканских и международных соревнованиях. Недавно Аслан выполнил норматив кандидата в мастера спорта и теперь готовится к новым стартам.

Тренерскую команду «Куата» представляет 28-летний Айбек Капин – спорт­смен-колясочник, который обучает воспитанников настольному теннису и сам выступает на республиканских турнирах.

Результаты работы центра отражаются и на успехах актюбинских спортсменов на международной арене. В числе атлетов, представляющих Казахстан на крупных соревнованиях, – парадзюдоисты Мереке Аяла и Тлек Амандаулет, паратаэквондистка Милана Красавцева и многие другие параспортсмены. За их достижениями стоят ежедневные тренировки, труд наставников и стремление двигаться вперед.

Для одних воспитанников «Куата» главная цель – спортивные победы, для других – стать увереннее, найти друзей и научиться самостоятельности. Но каждый здесь получает шанс раскрыть свои способности и убедиться, что возможности человека гораздо шире, чем ограничения, с которыми ему приходится сталкиваться.