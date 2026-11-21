фото автора

Попробовать себя в робототехнике, сделать керамическую вазу, научиться играть на домбре или провести научный эксперимент – теперь юные жители Жезказгана могут выбирать самые разные увлечения. Детско-юношеский творческий центр «Шабыт» построен Фондом Булата Утемуратова в мае этого года. Сегодня здесь занимаются 1,5 тыс. детей, и у них уже есть первые успехи.

Так, сразу трое ребят из кружка «Еркін сөйле» стали победителями конкурса «Дарын» в номинации «Художественное чтение». Победа обеспечила им путевки на международный финал в Турции. Юных чтецов подготовила руководитель кружка Балнур Бектибай. Она же провела для нас экскурсию по центру.

– Возможностей для творчества в «Шабыте» немало. Общая площадь здания – 2 603 квадратных метра. Одновременно здесь могут заниматься до 250 учеников, а занятия проводят 70 преподавателей, – рассказала Балнур Бектибай. – Работают 77 кружков. Юные жезказганцы приходят в художественную и керамическую мастерские, кабинет робототехники, студию цифрового искусства, фотостудию, здесь есть музыкальные классы, шахматная комната, центр раннего развития, залы хореографии и единоборств.

Все помещения оснащены с учетом современных требований. В них установлены интерактивные панели, STEM-оборудование, 3D-принтеры, лазерные станки. Актовый зал рассчитан на 150 мест, обустроены комфортные уголки для чтения и отдыха.

Строительство центра завершилось весной, и летом уже работала детская площадка. Полноценная деятельность кружков началась в сентябре. За несколько месяцев количество желающих заниматься выросло в разы.

– Мы рады, что у детей есть такой творческий центр, – говорит Балнур Бектибай. – Важно, чтобы ребенок мог найти занятие по душе.

Кстати, успех ее учеников на международном конкурсе – первая большая победа для «Шабыта». Аяла Болатбек завоевала Гран-при, а Биржан Сакташов и Козайым Мураткызы – первые места.

– Кружок «Еркін сөйле» появился с открытием центра. Но в Жезказгане он действует уже три года. Сейчас в нем занимаются 75 человек, – рассказывает Балнур Бектибай. – К конкурсу мы готовились очень усердно. Работали над голосом, дикцией. Важно было не просто выучить произведение, а понять его смысл, правильно подать слушателям... И вот – победа!

Каждый участник самостоятельно выбрал произведение. Козайым Мураткызы понравилось стихотворение «Үш бақытым» Мукагали Макатаева, где поэт говорит о главных ценностях – народе, родном языке и Отчизне. «Для меня это тоже важные вещи», – подчеркивает девочка. Биржан Сакташов читал стихотворение «Мен жастарға сенемін!». Его впечатлила мысль Маг­жана Жумабаева о будущем страны, которое связано с новым поколением.

Аяла Болатбек выступила со стихотво­рением «Бақыт деген не өзі?». По словам девочки, произведение Макатаева помогло ей понять, что счастье не нужно искать далеко – оно живет в сердце человека, в семье и любви близких. Творчество занимает особое место в жизни Аялы. Она с четырех лет занимается народными танцами, уже выступала на конкурсах в Астане и других городах страны. Поездка в Турцию станет для нее первым международным выступлением. Для финала ребята готовят новые произведения, и их педагог уверена, что им удастся достойно представить литературу Казахстана.

Особое место в деятельности центра «Шабыт» занимают науки: математика, биология, физика, химия. Преподаватель биологии Жанар Тенлесбаева рассказывает, что многие ее ученики мечтают стать врачами. Потенциал точно есть, уверяет она. Занятия посещают 72 ребенка. Больше всего им нравятся эксперименты и работа с оборудованием.

– У нас есть электрокардиограф, другие приборы. Дети любят проводить исследования, наблюдать за результатами, – отмечает педагог.

Популярен у школьников и кабинет робототехники, где осваивают современные технологии.

– Мы изучаем не только робототехнику. Дети самостоятельно работают с 3D-принтерами, любят делать антистресс-игрушки, – говорит преподаватель Алишер Садыров, программист по образованию. – Есть оборудование и для малышей, и для ребят постарше. Аппаратура и инструменты – просто мечта любого ученика и преподавателя. Мои воспитанники очень талантливые­, фантазия у них безграничная. Они сами придумывают и воплощают свои идеи.

А в музыкальный класс нас привели звуки домбры. Преподаватель Тогжан Сагинтаева раньше работала в городском Дворце школьников. В «Шабыте» обучает музыке и первогодок, и прежних своих учеников.

– Слух есть у каждого, главное – развивать его. Недаром говорят: талант – это один процент успеха, все остальное – труд, – улыбается педагог. – Наши новички два месяца назад впервые взяли домбру в руки, а уже уверенно музицируют!

В зале единоборств юные спортсмены тренируются под руководством кандидата в мастера спорта Рауана Бакытова. В группе около 50 ребят, которые готовятся к своим первым соревнованиям.

Для учащихся в центре предусмотрены уютные пространства для отдыха, где можно почитать книгу, пообщаться с друзьями, порепетировать. А для малышей создан Центр раннего развития и предшкольной подготовки.

Всего за два месяца «Шабыт» стал любимым местом школьников. Пос­ле занятий они спешат сюда. Вместе с преподавателями занимаются творчеством, учатся работать в команде, ищут свое призвание. Мечты у всех разные, и у каждого есть возможность сделать шаг к их осуществлению.