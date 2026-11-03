Территория живого слова

Интервью
Беседовал Илья Пащенко

О роли библиотек в эпоху цифровых технологий, духовном воспитании молодежи и поиске новых форматов популяризации художественной литературы рассказывает известная поэтесса и автор-исполнитель, отличник культуры РК Ирина ДЕЕВА.

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– Ирина Селиверстовна, вы активно сотрудничаете с библиотеками, проводите музыкально-поэтические вечера, встречаетесь с читателями. Как начиналось это сотрудничество и какое место библиотеки занимают в вашей творческой жизни сегодня? 


– Когда я уже состоялась как поэт, меня пригласили провести творческий вечер в библио­теке родной школы. С той встречи все и началось. Были разные города и площадки, встречи с читателями всех возрастов и презентации поэтических сборников. Сегодня я продолжаю тесно сотрудничать с Центральной библиотекой Коргалжынского района и Цент­ральной детско-юношеской библиотекой города Астаны. Здесь я всегда нахожу заинтересованную аудиторию, провожу литературные вечера и знакомлю читателей с новыми произведениями участников международного творческого клуба «В кругу друзей». 
Для меня библиотеки давно перестали быть просто местом, где можно представить свои книги. Это территория живого слова и доверительного общения, где встречаются люди разных поколений, объединенные взаимным интересом к литературе. Здесь каждый может поделиться своими стихами, услышать мнения читателей, их вопросы, искренние отклики. Такие встречи помогают лучше понять, что волнует людей, какие темы им близки. Библиотеки занимают особое место в моей жизни. Я ценю эту возможность быть ближе к своей аудитории, чувствовать ее поддержку и интерес к поэтическому творчеству. Каждая встреча приносит новые впечатления, вдохновение и желание двигаться дальше. 


– Способна ли библиотека конкурировать с социальными сетями за внимание молодого поколения? Или правильнее говорить не о конкуренции, а о поиске новых форм взаимодействия с читателем? 


– Я бы не говорила о конкуренции. Время меняется – и библио­теки тоже: появляются новые технологии, новые форматы общения с читателями, даже искусственный интеллект помогает упорядочить работу. Я сотрудничаю с библиотеками и вижу, как много делается, чтобы заинтересовать молодежь. Хороший пример – работа Марии Шакмановны Исмагуловой в библиотеке Политеха в Астане: она проводит конкурсы, семинары, встречи, и студенты идут охотно, потому что им это интересно. По ее инициативе мы проводили конкурс «Живое слово» для ребят из разных городов: школьников, студентов, воспитанников детских домов. Стихи звучали на казахском, русском и английском, участники прислали до тысячи работ. Тогда мы наглядно увидели: дети искренне любят поэзию, но не всегда этой любви есть где проявиться. Библиотеки дают такую возможность и в читальном зале, и в Интернете, через соцсети, на YouTube. Главное не то, каким путем человек пришел к книге, а само желание читать и узнавать новое. Поэтому традиции и технологии должны дополнять друг друга.


– Насколько, на ваш взгляд, духовное развитие общества зависит от доступности качественной литературы и от того, какие книги оказываются­ в поле зрения читателя? 


– Духовное развитие человека во многом зависит от того, что он читает, смотрит и слышит. Все, с чем мы сталкиваемся в жизни, так или иначе влияет на наш внутренний мир. Хорошая литература помогает думать, сопереживать, лучше понимать себя и других. И конечно, все начинается с детства, с семьи. Очень многое зависит от родителей. Если ребенок с малых лет видит, что в доме любят книги, если мама и папа находят время, чтобы почитать вместе с ним и обсудить прочитанное, тогда и интерес к литературе появляется естественно.
К сожалению, не вся современная литература отличается глубиной, а классику молодое поколение порой воспринимает с трудом. Но это не значит, что она ему неинтересна. Возможно, мы просто не всегда умеем правильно ее подать. Важно искать новые, понятные и интересные формы знакомства с хорошими книгами, и здесь помогают и школа, и библиотеки, и творческие встречи. От того, какие книги читают наши дети, во многом зависит их становление как личностей, а значит, и духовное состояние общества. 


– Каким должен быть современный библиотекарь? Достаточно ли профессио­нально ориентироваться в книжных фондах или же сегодня особенно важны качест­ва просветителя, человека, способного пробудить интерес к литературе? 


– Когда я ближе познакомилась с этой профессией, меня поразило, сколько просветительской работы ведут библиотекари: выставки, лекции, литературные вечера, встречи с авторами. Для меня современный библио­текарь – это эрудированный, начитанный человек, который любит свое дело и постоянно стремится узнать что-то новое, чтобы суметь заинтересовать читателя. Он должен владеть и современными технологиями, и новыми форматами взаимодействия с посетителями, но главное – уметь слушать человека, подсказать ему нужную книгу, увлечь темой. Это и есть просветительство: помочь открыть для себя чтение и мир вокруг. И конечно, без преданности выбран­ному делу это невозможно. 


– Иногда можно услышать мнение, что в эпоху прагматизма и стремления к быст­рому результату чтение художественной литературы утрачивает свою прежнюю роль. Что бы вы ответили тем, кто считает книгу скорее предметом досуга, чем необходимостью духовной жизни? 


– В наш век скоростей, когда все стремятся к быстрому результату, многие ограничиваются аннотациями и пересказами в Интернете, не читая произведение целиком. Но разве можно по краткому тексту прочувствовать глубину романа, красоту художественного слова, прожить с героя­ми их радости и печали? Такое знакомство быстро забывается и не оставляет следа в душе.


Настоящая литература – это богатство языка, мыслей, чувств и человеческих судеб. Читая, мы учимся сопереживать, размышлять, поддерживать себя и других в трудные моменты. Никакая скорость не заменит глубины восприятия – важно, что остается в сердце. Убеждена: книга – одна из важнейших составляющих духовной жизни. Отказываясь от вдумчивого чтения ради скорости, мы сами лишаем себя бесценных духовных сокровищ. Хочется, чтобы люди не разучились вовремя останавливаться, открывать хорошую книгу и слышать переливы живого слова. Ведь внутреннее богатство личности измеряется и тем, что прочитанное оставило в нашей душе. 


 

#книги #литература #библиотеки #Читающая нация

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