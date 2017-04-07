​Террор и мир

И этот мир сегодня опутан террором. И что поразительно – еще сравнительно недавно о терроризме говорили, как о некоем локальном явлении. Более того, в начале прошлого столетия террористы-революционеры были даже окутаны романтическим ореолом, так как провозглашали благородные цели освобождения народа от тирании. Единственное, что можно было бы сказать в их оправдание, что они выступали, так сказать, точечно, совершая террористические акты против конкретных лиц, стараясь при этом избежать ненужных жертв.

Нынешний терроризм ничего общего с романтикой уже не имеет и никаких благородных целей перед собой не ставит. Террорис­ты заявляют, что сея смерть, тем самым они хотят заставить руководителей некоторых стран выполнять их требования, которые они называют справедливыми. Но на крови невозможно создать справедливое общество, как невозможно сделать людей счастливыми, посеяв в их душах страх и смятение. Ведь «террор» в переводе с латинского означает «страх, ужас». Современные террористические организации перес­тали следовать принципу избирательности, они ориентируются не на отдельные личности, а на широкие массы. Терроризм заливает мир кровью, нанося огромный моральный, экономический, социальный и политический ущерб.

Конечно, обидно, что челове­чество вошло в XXI столетие с та­ким опасным, всепланетным по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-политическим феноменом, как террор. Сегодня в мире насчитывается свыше 500 различного рода террористических организаций, которыми совершено уже десятки ты­сяч (!)­ террористических актов, а счет погибших идет на сотни тысяч.

При этом надо сказать, что террор неплохо финансируется – соглас­но данным зарубежных исследовательских центров, совокупный бюджет в сфере террора составляет ежегодно от 5 до 20 млрд долларов. Но при этом не надо забывать и то, что от террора никто не застрахован – ни высокоразвитые государства, ни страны, отстающие в экономическом и социальном развитии. Нынешняя открытость границ, новые средства связи, новые виды вооружений резко снижают защищенность от терроризма, который всегда нуждается в зрителях, всегда публичен, поэтому и особо опасен, ведь во время теракта жертвами становятся случайные люди – пассажиры самолетов, поездов, автобусов, зрители на стадионе или в театре, просто прохожие.

Нынешний террор все больше увязывается с национальными, религиозными, этническими конфликтами, сепаратистскими движениями. Чаще всего он высту­пает под знаком ислама. В то же время, как отмечал наш Президент Нурсултан Назарбаев, у так называемого «исламского терроризма» нет ни религиозной, ни национальной принадлежности, поэтому и нет никаких оснований связывать терроризм с исламом. Ислам – исключительно мирная религия, ведь даже само это слово в переводе с арабского означает «мир». Но в какие бы одежды не рядился террор – политические, религиозные, криминальные, – он антигуманен и античеловечен.

Не случайно в своем Послании «Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства» Президент Нурсултан Назарбаев особо отметил, что «государство и граждане должны единым фронтом выступить против всех форм и проявлений радикализма, экстремизма и терроризма». Но одному государству сложно бороться со столь опасной эпидемией, терроризму надо противостоять всем миром, объединяясь на уровне армий, стран, регионов.

Мир вновь становится двухполярным, если рассматривать его с точки зрения «за» и «против» террора. Ведь речь идет о войне Добра и Зла, варварства против цивилизации, жестокости против человечности. И пока эта война не будет остановлена, не надо спрашивать, по ком звонит колокол…