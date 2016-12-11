Террористы намеревались взорвать дворец президента в Индонезии
Спецназ индонезийской полиции заключил под стражу троих предполагаемых террористов в пригороде Джакарты. Арестованные могли заниматься подготовкой взрыва у дворца президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на life.ru.
"Каждое второе воскресенье месяца резиденцию открывают для местных жителей и туристов, которые желают увидеть смену караула", – говорится в информации.
"Они планировали взорвать бомбу 11 декабря в президентском дворце во время церемонии смены караула охраной президента", – заявил официальный представитель столичной полиции Раден Прабово Арго Ювоно.
Правоохранитель сказал, что злоумышленники начинили бомбу тремя килограммами мощной взрывчатки. В случае взрыва в радиусе 300 метров все могло быть разрушено.