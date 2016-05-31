Терроризм можно победить только всем миром – Токаев
Талгат Исенов
Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев на международной конференции в Астане "Религии против терроризма" заявил, что международный терроризм можно победить не отдельными странами, а только всем мировым сообществом, передает Kazpravda.kz.
"Начало года отмечено очередной волной терактов в разных уголках мира. Радикальные группировки обрели стабильное финансирование, они эффективно используют современные технологии и уже открыто претендуют на статус "квазигосударственных структур". Противостоять такой глобальной угрозе можно только объединенными усилиями. Следует перейти от практики локализации терроризма к всеобъемлющей стратегии искоренения", – привел ранее зачитанные им тезисы Главы государства Токаев.
Также спикер Сената подчеркнул, что мировым обществам, и прежде всего СМИ, предстоит выработать и внедрить этические нормы по недопущению разжигания межрелигиозной розни.
"Жизненно важными в этой связи являются образование и просвещение. Эти два столпа должны постоянно улучшаться, чтобы молодежь понимала природу зла, природу терроризма", – отметил Токаев.