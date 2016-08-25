Технологии
Tesla анонсировала новые модификации Model X и Model S
Ксения Воронина
Компания Tesla пообещала новые модификации седана Model S и кроссовера Model X, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что это позволит Model S стать самым быстрым в мире серийным автомобилем с тяговой батареей до 100 за киловатт в час, благодаря которой электрокар может проехать 315 миль без подзарядки.

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В свою очередь Model X может разгоняться до 60 миль в час за 2,9 секунды и способен проехать 289 миль без подзарядки.

"Стоит отметить, что основатель, владелец, генеральный директор и главный инженер Илон Маск уже взбодрил рынок, заранее предупредив о том, что грядет важное событие. Акции Tesla уже после его записи в "Твиттере" выросли на 2,1%. Учитывая продолжительный период торговли в диапазоне, не исключено, что даже подобного анонса о прорывной технологии станет достаточно, чтобы запустить акцию в долгосрочный период роста. Следующей целью может стать отметка 227,80", – прокомментировала аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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