​Тесное взаимодействие

Открывая мероприятие, аким области Нурлан Ногаев отметил, что в регионе накоплен хороший опыт совместной работы этих институтов. Весомый вклад вносят советы общественного согласия, сеть которых в Год 20-летия АНК заметно увеличилась. Сегодня они действуют в городе, районных центрах, сельских округах и на крупных предприятиях, способствуя укреплению единства и согласия, решают актуальные вопросы, такие как занятость, улучшение сельской инфраструктуры, оказание помощи тем, кто в ней нуждается.

Возглавляют эти советы авторитетные, известные в регионе люди. Новые общественные формирования определяют пути решения социально-экономических и экологических проблем, оказывают существенное влияние на формирование общественного мнения. Они работают в тесном взаимодействии с советами аксакалов, этнокультурными, женскими и молодежными объединениями. Сейчас они сверяют планы на перспективу с Посланием Президента «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».