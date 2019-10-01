​Теснятся и переплачивают

Специалисты департамента при участии членов специальной мониторинговой группы и представителей молодежного крыла «Жас Отан» провели мониторинг прозрачности процедуры размещения в студенческих общежитиях и предотвращению проживания в них посторонних лиц. Об этом на брифинге, организованном на площадке региональной службы коммуникаций, рассказала главный специалист управления профилактики и добропорядочности Каншайым Куспанова.

Сегодня в области функционируют 7 студенческих общежитий, одно из которых частное. В ходе мониторинга установлено, что студенческое общежитие № 5 Мангистауского политехнического колледжа им. Х. Узбеккалиева закрыто на капитальный ремонт на основании протокольного решения заместителя акима Мангистауской области Руслана Сакеева от 24.04.2019 года. Однако вопросы подготовки проектно-сметной документации, а также выделения средств на капитальный ремонт до сегодняшнего дня не решены. Студенты этого колледжа, а также 168 студентов других учебных заведений Актау размещены в общежитии ИП «Гусейнова» и, как обнаружила проверка, оплачивают проживание в 3 раза дороже положенной стоимости.

При наблюдении за общежитиями № 1, 2, 3 Каспийского университета технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова установлено, что в общежитии № 2 в 66 из 112 комнат, где проживают студенты, не соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм, по которым на одну персону отводится 6 кв.м. Так, в одном из помещений площадью 14 кв. м проживают 3 человека. Кроме этого, сотрудники департамента выяснили, что в столовой общежития № 3, организованной университетом, нет кассового аппарата, что является нарушением налогового законодательства.

По выявленным в ходе мониторинга нарушениям предложения о принятии соответствующих мер направлены в местный исполнительный орган.