Тесным семейным кругом

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Галина Вологодская

В начале декабря регион вышел из «красной» зоны и к январю уже переместился в «зеленую». На этом фоне впервые за длительный период ограничений санитарные службы сняли ряд запретов. И прежде всего начиная с 6 января разрешена работа автостанций, то есть регулярных внутриобластных пассажирских перевозок.

Между тем помещения вокзалов должны быть обеспечены санитарно-дезинфекционными средствами, дезковриками, санитайзерами. Для водителей и пассажиров обязателен масочный режим. Отменено требование отрицательных ПЦР-тестов для тех, кто выезжает из Восточного Казахстана железнодорожным транспортом или авиасообщением.

С 6 января убирают также санитарные посты вокруг городов и районов области. Продолжат действовать только 2 санрубежа «Ауыл» и «Уба» на границе с Россией, а также «Бахты» и «Майкапчагай» на границе с Китаем.

Из явных послаблений – во­зобновление штатного обучения студентов первых курсов колледжей и вузов, работы специализированных организаций и школ-интернатов, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями. В обыч­ном формате могут работать школы с контингентом до 300 учащихся, а также 1–5-е дежурные классы и классы выпускников при условии комбинированного расписания уроков. Соответственно, впервые с марта «добро» получили школьные столовые – им наконец-то разрешили кормить ребятишек.

Горячий отклик на форумах получило открытие кинотеатров – в Восточном Казахстане они были под запретом 9 месяцев! В конце декабря санитарное ведомство разрешило им принимать посетителей, но ввело обязательные условия: зрители должны сидеть в шахматном порядке, и в зале должны одновременно присутствовать не больше 100 человек... Такие требования в штыки восприняли любители семейных походов в кино. Если дома родители и дети вместе, то к чему в кинозале устраивать для них социальную дистанцию? В соответствии с новым санитарным постановлением с 6 января данное ограничение было снято.

Отдельной строкой медучреж­дениям региона предписано обеспечить готовность прививочных пунктов к вакцинации против CОVІD-19.

Вместе с тем в регионе по-прежнему остаются закрытыми клубы караоке, бильярдные, боу­линги, букмекерские конторы. Сохраняется запрет на официальные, религиозные и семейные массовые мероприятия, нельзя проводить выставки, представления, корпоративы и так далее.

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