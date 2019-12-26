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Политика
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26 декабря 2019 г. 20:15
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10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
00:00
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
00:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
00:34
Эрдоган: "Мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов"
00:30
Первая скрипка театра Ла Скала выступила в Нур-Султане
00:45
Нынешним летом турзона озера Алаколь может побить рекорд посещаемости
01:30
Казахстанской молодежи объяснят смысл новых поправок в Конституцию
01:00
Казахстан ждет комплексное переустройство политической модели – эксперт
08:57
Убийство врача в Алматы: мать подозреваемого боится за жизнь своего сына
04:41
Как в Риддере приближали Победу
09:59
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 мая
08:18
"Вооруженный" кирпичом мужчина "атаковал" пункт полиции в Уральске: нарушителя наказали
01:15
Спортсменка из Костаная установила новый рекорд страны по парапауэрлифтингу
04:33
В предвкушении курортного сезона
05:36
Счастье – жить для людей
04:38
Ставка на грантовые проекты
05:30
Несчастье можно было предотвратить
05:33
Будут новые школы
05:38
Из поколения в поколение
04:45
Карагандинцы в гостях у таразцев
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
4 мая 2022 г. 11:35
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
4 мая 2022 г. 8:38
Болат и его команда
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
5 мая 2022 г. 20:18
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
4 мая 2022 г. 11:16
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
6 мая 2022 г. 11:28
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
4 мая 2022 г. 15:08
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
4 мая 2022 г. 8:11
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
6 мая 2022 г. 13:19
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
5 мая 2022 г. 8:29
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
4 мая 2022 г. 13:14
Дату запуска программы льготного автокредитования назвали в МИИР
4 мая 2022 г. 9:10
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
4 мая 2022 г. 1:30
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
5 мая 2022 г. 0:00
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
5 мая 2022 г. 1:45
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
4 мая 2022 г. 14:37
Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University
18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
11 апреля 2022 г. 13:11
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
12 апреля 2022 г. 17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
22 апреля 2022 г. 10:31
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
15 апреля 2022 г. 19:55
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
18 апреля 2022 г. 10:13
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
20 апреля 2022 г. 8:37
ОСИлим ли?
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
12 апреля 2022 г. 18:32
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
23 апреля 2022 г. 15:38
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
30 апреля 2022 г. 14:28
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
20 апреля 2022 г. 20:53
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
20 апреля 2022 г. 0:45
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
20 апреля 2022 г. 0:00
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
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Казахстанская правда
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