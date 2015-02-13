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Фоторепортаж
test
13 февраля 2015 г. 17:30
Kaznetmedia Admin
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Цена бензина в США обновила исторический максимум
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Тяжелым нокаутом завершился бой непобежденного казахстанца за титул чемпиона WBO
14:30
Мужчину с топором обезвредили в Шымкенте
12:20
Редкие кадры снежных барсов из нацпарка "Алтын-Эмель" появились в Сети
13:25
"Обладающий сознанием" искусственный интеллект обнаружил инженер Google и был отстранен от работы
15:14
Турция решила ограничить выдачу вида на жительство иностранцам
16:40
На набережной Актау начал разваливаться "Тюлень"
17:35
Льготный автокредит: новая схема мошенников в Казахстане
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
7 июня 2022 г. 18:06
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
5 июня 2022 г. 14:15
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
8 июня 2022 г. 8:54
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
8 июня 2022 г. 12:58
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
6 июня 2022 г. 20:18
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
5 июня 2022 г. 10:40
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
9 июня 2022 г. 8:58
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
9 июня 2022 г. 13:45
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
7 июня 2022 г. 0:15
Наука как решающий фактор развития Казахстана
6 июня 2022 г. 0:40
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
5 июня 2022 г. 10:06
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
9 июня 2022 г. 16:33
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
5 июня 2022 г. 8:52
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
7 июня 2022 г. 14:36
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
7 июня 2022 г. 1:00
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
5 июня 2022 г. 11:22
Токаев пообещал большие изменения в общественной жизни Казахстана
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
16 мая 2022 г. 12:30
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20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
16 мая 2022 г. 21:50
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