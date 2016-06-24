У меня создается впечатление, что в рюкзаке некоторые носят весь свой скарб, включая кухонную утварь. Уж извините! О весе можно только догадываться. Иначе зачем вот этой хрупкой девушке здоровенный рюкзак с поясной подтяжкой? Если его расшнуровать, так хозяйка в нем целиком уместится!

Нет, конечно, все понятно. Рюкзак удобен тем, что оставляет руки свободными. В походах – да, это необходимо. А в автобусе?

Увы, владелец рюкзака не понимает, что, каким бы худым и стройным он ни был, в автобусе с рюкзаком за спиной он занимает гораздо больше пространства. Одним причиняет неудобство. Другим – боль.

Справедливости ради замечу, что такое наплевательское отношение к окружающим присуще не только нашей юной поросли. За границей рюкзачников давно окрестили верблюдами за нежелание расставаться с искусственным горбом. Даже появилась едкая социальная реклама, показы­вающая, как «верблюд» превращается в человека.

Кстати, неплохая идея! Ведь появляются же плакаты, рассказывающие о том, как распознать начинающийся инсульт? Может быть, пришла пора провести ликбез и для тех, кто не расстается с рюкзаками? Возможно, они не знают, что его можно повесить на одно плечо или даже поставить под ноги? Скажите, малость? Отнюдь. Кто-то из тех, кто получил рюкзаком по ребрам, вполне может взорваться и наэлектризовать весь автобус. А потом эта волна покатится дальше.

Да, терпимости нас учат едва ли не с начальной группы детского сада. Старшие обязаны терпеть младших, потому что сильнее, умнее. Горе уму предрекал еще Александр Сергеевич. Не тот, который наше все, а его старший товарищ. Да, мы должны прос­тить того, кто по неразумению своему обидел нас, оскорбил. Так, в знаменитом телефильме далекого прошлого актер Юрий Соломин в роли адъютанта его превосходительства убедительно советует младшему другу простить мужика, который разграбил родовое имение и сжег фамильную библиотеку. «Ты прости его, Юра!» – восклицает капитан Кольцов с пафосным нажимом.

Простить-то простить, но о некоторых вещах говорить как-то неловко в силу их незыблемости, однако даже очевидные правила порой становятся поводом для споров и стычек…

– Уступите место беременной! – призывает кондуктор в автобусе.

– Никто никому ничего не должен, – бросила ей в ответ девушка, чья-то мама в будущем.

Эта реплика – гимн эгоизму поколения инфантилов, которые «долг» воспринимают как что-то постыдное. Кстати, в автобусе мизансцена не особенно показательна, ведь тут уступить проще, особенно если выходишь на следующей остановке. А вот электричка, в которой предстоит трястись два часа...

Однако это уже тест на человечность.