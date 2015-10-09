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Политика
9 октября 2015 г. 14:25
Даниал Окасов
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00:57
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
01:13
Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
00:40
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
01:25
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
00:30
Озвучены результаты exit poll института "Открытое общество"
02:52
Реформы, многовекторность и единство целей
09:31
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
03:38
Желая облегчить жизнь травмированным людям, сельский учитель физики научился изготавливать механические 3D-протезы рук и ног
00:00
Национальным бюро переводов по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева подготовлено первое издание казахско-английского и англо-казахского словаря Oxford, содержащего 60 тысяч слов
08:25
Опубликовано расписание трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Казахстане
03:45
Офицерская честь и служение Отечеству
11:30
Озвучены предварительные итоги выборов президента Казахстана
08:44
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 ноября
03:57
Учителя с большой буквы
03:50
Оценка международных наблюдателей: все нормы соблюдены
03:58
В защиту женщин
03:55
Подходи, народ, автобус идет!
03:47
О серьезном и не только – в режиме онлайн
03:40
Образ Батыра – в сердцах земляков
09:40
Землетрясение зафиксировано в Алматинской области
15 ноября 2022 г. 18:10
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
16 ноября 2022 г. 19:57
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
17 ноября 2022 г. 11:20
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
14 ноября 2022 г. 19:43
Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин
16 ноября 2022 г. 14:16
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
18 ноября 2022 г. 18:41
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
14 ноября 2022 г. 1:30
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
15 ноября 2022 г. 16:10
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
15 ноября 2022 г. 18:48
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
18 ноября 2022 г. 18:20
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
18 ноября 2022 г. 19:08
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
18 ноября 2022 г. 20:05
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
18 ноября 2022 г. 17:43
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
18 ноября 2022 г. 17:03
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
17 ноября 2022 г. 19:20
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
18 ноября 2022 г. 19:41
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
16 ноября 2022 г. 16:30
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
16 ноября 2022 г. 21:50
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
15 ноября 2022 г. 16:07
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
18 ноября 2022 г. 16:25
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
22 октября 2022 г. 20:38
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
23 октября 2022 г. 11:05
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
22 октября 2022 г. 19:57
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
23 октября 2022 г. 9:14
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
24 октября 2022 г. 17:33
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
29 октября 2022 г. 8:43
Иманбек Зейкенов женился
4 ноября 2022 г. 15:45
Новый праздник появился в Казахстане
22 октября 2022 г. 16:25
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
30 октября 2022 г. 8:31
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
3 ноября 2022 г. 6:00
Закон Республики Казахстан Об амнистии
6 ноября 2022 г. 15:45
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
22 октября 2022 г. 19:33
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
22 октября 2022 г. 20:29
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
22 октября 2022 г. 17:19
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
22 октября 2022 г. 15:11
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
22 октября 2022 г. 17:42
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
23 октября 2022 г. 15:56
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
22 октября 2022 г. 19:05
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
11 ноября 2022 г. 17:25
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
22 октября 2022 г. 16:50
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
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Казахстанская правда
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