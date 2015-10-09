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Тест
Политика
9 октября 2015 г. 13:25
379
Даниал Окасов
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10:00
Поставки продовольствия в пострадавшие от паводков регионы осуществляются без перебоев
10:30
Большая вода: более 11 тыс. человек вернулись домой
11:00
Иран атаковал Израиль
11:30
Сотни сайгаков утонули в Западном Казахстане
12:00
Около сорока разыскиваемых преступников задержано за неделю МВД
12:30
Риск подтопления актюбинских нефтескважин полностью не устранен
13:00
Вторую партию гумпомощи направил Казахстану Кыргызстан
14:00
В Петропавловске возобновляется подача воды, со светом перебоев нет
11:31
Военнослужащие продолжают помогать пострадавшим от паводков регионам
14:30
Казахские авиакомпании отменили рейсы на Ближний Восток в связи со сложной ситуацией в регионе
15:00
С паводком борются 26 тыс. казахстанских педагогов
15:06
Масштабами новой волны паводков обеспокоены мажилисмены
15:30
Легендарный фильм «Қыз-Жібек» вернулся на большие экраны
8 апреля 2024 г. 7:30
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
8 апреля 2024 г. 10:30
Закон Республики Казахстан
11 апреля 2024 г. 15:30
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
9 апреля 2024 г. 18:23
Что происходило в ресторане BAU в ночь гибели Салтанат Нукеновой, рассказала администратор заведения
11 апреля 2024 г. 5:57
На Петропавловск идет огромный поток
12 апреля 2024 г. 2:24
Целина: как это было
11 апреля 2024 г. 12:44
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
9 апреля 2024 г. 11:25
«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым
8 апреля 2024 г. 19:00
Заблокированы сайты-помощники в получении сертификатов на товары
8 апреля 2024 г. 19:06
Новые подробности по делу о жестоком убийстве Нукеновой выяснили в суде
10 апреля 2024 г. 1:29
Как государство поддерживает молодых ученых
9 апреля 2024 г. 15:35
«Нукенова не могла самостоятельно получить травмы от ударов об унитаз»: судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева
9 апреля 2024 г. 19:21
Депутаты Мажилиса держат ситуацию в подтопленных регионах на своем контроле
9 апреля 2024 г. 1:46
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
9 апреля 2024 г. 0:00
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
7 апреля 2024 г. 11:00
Казахстан впервые не будет представлен на Олимпиаде в тяжелой атлетике
8 апреля 2024 г. 17:35
171 факт незаконного вывоза нефтепродуктов пресечен за первый квартал
8 апреля 2024 г. 1:34
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
8 апреля 2024 г. 11:22
Кто еще будет допрошен по делу Бишимбаева в суде
7 апреля 2024 г. 13:12
Первые жертвы: двое мужчин погибли в результате паводка в Кульсары
5 апреля 2024 г. 14:52
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
30 марта 2024 г. 17:30
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
15 марта 2024 г. 19:20
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
18 марта 2024 г. 3:30
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
22 марта 2024 г. 3:30
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
22 марта 2024 г. 4:00
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
22 марта 2024 г. 2:30
И жент, и курт «оделись» в шоколад
22 марта 2024 г. 5:30
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
22 марта 2024 г. 0:00
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
22 марта 2024 г. 14:04
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
22 марта 2024 г. 13:11
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
29 марта 2024 г. 18:21
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
2 апреля 2024 г. 4:34
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
22 марта 2024 г. 11:56
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
22 марта 2024 г. 14:46
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
15 марта 2024 г. 20:51
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
22 марта 2024 г. 1:30
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
15 марта 2024 г. 19:38
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
22 марта 2024 г. 22:27
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
23 марта 2024 г. 0:22
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
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Казахстанская правда
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