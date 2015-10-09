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Тест
Политика
9 октября 2015 г. 13:25
410
Даниал Окасов
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16:00
Хусанов забил первый гол за «Ман Сити»
10:00
Азиада-2025: Аяна Жолдас завоевала «бронзу» по фристайлу
12:00
Первое «золото» Азиады-2025 принесла мужская сборная по шорт-треку
11:00
В честь дня рождения Мукагали Макатаева на радио состоялась премьера песни на его стихи
14:00
На фармацевтическом рынке РК правят бал импортёры
13:00
США заморозят помощь ЮАР из-за политики в отношении африканеров
15:00
Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok
17:00
Трамп о войне в Украине: «Я хочу закончить эту проклятую штуку»
18:00
Умер первый президент Намибии Сэм Нуйома
3 февраля 2025 г. 10:24
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
3 февраля 2025 г. 15:00
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
3 февраля 2025 г. 18:43
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
4 февраля 2025 г. 5:30
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
6 февраля 2025 г. 19:38
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
2 февраля 2025 г. 10:00
Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года
4 февраля 2025 г. 16:36
Президент дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой
4 февраля 2025 г. 8:31
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место
3 февраля 2025 г. 9:37
Морально устаревшую систему координат, высот и измерений в РК заменили на новую
6 февраля 2025 г. 1:35
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
6 февраля 2025 г. 5:00
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
3 февраля 2025 г. 19:30
Минздрав обновит список лекарств для амбулаторного лечения
4 февраля 2025 г. 2:30
В Костанайской области возобновили проект «Серпін»
4 февраля 2025 г. 6:30
Новый год по Восточному календарю отпраздновал Дом дружбы в Улытау
4 февраля 2025 г. 11:09
Долги при наличии денег на депозитах обнаружили в акиматах Карагандинской области
3 февраля 2025 г. 7:54
Еще одну медаль завоевала конькобежка Алина Дауранова на Кубке мира
6 февраля 2025 г. 15:25
Досрочное погашение кредита: что нужно учитывать
2 февраля 2025 г. 22:16
Команда Службы государственной охраны РК стала победителем этапа турнира в ОАЭ
2 февраля 2025 г. 9:12
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем печати
2 февраля 2025 г. 19:00
Британия разочаровалась в брексите
11 января 2025 г. 3:21
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
17 января 2025 г. 16:01
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
15 января 2025 г. 3:00
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
15 января 2025 г. 13:25
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
14 января 2025 г. 14:36
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
11 января 2025 г. 3:24
Закон Республики Казахстан
15 января 2025 г. 0:00
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
25 января 2025 г. 0:30
Кызылорда – наша гордость, слава, история
10 января 2025 г. 17:37
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
24 января 2025 г. 1:30
Горжусь тем, что говорю по-казахски
25 января 2025 г. 3:00
Буренки нынче довольны
24 января 2025 г. 14:26
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
11 января 2025 г. 3:19
Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию
24 января 2025 г. 6:00
Институциональное становление Академии наук завершено
31 января 2025 г. 18:44
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
16 января 2025 г. 0:30
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
31 января 2025 г. 12:55
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
31 января 2025 г. 17:25
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
30 января 2025 г. 2:00
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
1 февраля 2025 г. 3:49
Резюмируя поручения Президента
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Казахстанская правда
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