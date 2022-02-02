меню
Личный кабинет
Нормативные правовые акты
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Экология
Мнения
Закон и Порядок
Культура и общество
Технологии
Lifestyle
В мире
Спорт
Таза Казахстан
USD, 523,46
USD 523,46
RUB, 6,69
RUB 6,69
EUR, 600,04
EUR 600,04
тест
Политика
2 февраля 2022 г. 9:38
97
Евгений Федотов
тест
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
10:40
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
09:54
Закон Республики Казахстан
09:31
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
01:34
Крик души, или Как один человек пытается спасти реку
00:00
Фестиваль вдохновил молодежь
00:30
Выявлять причины, а не ликвидировать последствия
09:07
Токаев поздравил судей и работников суда с профессиональным праздником
07:30
«Голос Турана-2025» собирает друзей
00:20
Невидимый, но так необходимый труд
01:00
Профилактика и правовая культура
08:32
Казахстан ввёл запрет на полёты над шестью странами Ближнего Востока
01:26
«Золотая жила» Сеита Каскабасова
01:30
Судебная власть как неотъемлемый институт правового государства
08:09
В МИД обратились к казахстанцам
04:00
Строить сообщество единой судьбы
06:00
Не заявил и в итоге лишился денег
03:00
Успех прокуроров и дипломатов
06:30
Футбольная перспектива для страны
02:30
Совершили восхождение на горную вершину
02:00
Профессиональный праздник отметили стражи правопорядка
20 июня 2025 г. 13:59
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
19 июня 2025 г. 14:37
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
19 июня 2025 г. 16:10
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
17 июня 2025 г. 0:00
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
18 июня 2025 г. 15:26
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
17 июня 2025 г. 8:11
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
17 июня 2025 г. 18:05
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
21 июня 2025 г. 0:00
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
18 июня 2025 г. 3:30
Тариф почти как в столице
17 июня 2025 г. 17:11
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
17 июня 2025 г. 9:03
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
19 июня 2025 г. 6:45
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
17 июня 2025 г. 19:09
Второй саммит «Центральная Азия – Китай»: главы государств подписали Астанинскую декларацию
23 июня 2025 г. 9:30
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
17 июня 2025 г. 0:30
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
18 июня 2025 г. 10:09
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
17 июня 2025 г. 18:13
Токаев поддержал идею о проведении тематических годов сотрудничества между КНР и ЦА
17 июня 2025 г. 9:44
125 лет Сабиту Муканову: в СКО почтили великого классика казахской литературы
18 июня 2025 г. 11:00
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
19 июня 2025 г. 3:30
Между уголовным и административным правом
5 июня 2025 г. 4:00
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
4 июня 2025 г. 2:31
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
7 июня 2025 г. 19:30
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
10 июня 2025 г. 16:52
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
26 мая 2025 г. 11:08
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
26 мая 2025 г. 9:07
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
10 июня 2025 г. 17:13
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
8 июня 2025 г. 13:51
Назначен новый министр обороны Казахстана
14 июня 2025 г. 1:00
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
5 июня 2025 г. 10:14
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
4 июня 2025 г. 11:05
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
7 июня 2025 г. 12:30
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
13 июня 2025 г. 11:00
Новый завод открыли в Атырау
14 июня 2025 г. 3:30
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
2 июня 2025 г. 15:41
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
15 июня 2025 г. 13:53
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
11 июня 2025 г. 6:00
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
4 июня 2025 г. 3:30
В Уральске реконструируют набережную
29 мая 2025 г. 10:30
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
30 мая 2025 г. 12:52
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Читайте также
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Вост…
22 июня 2025 г. 13:09
Секретарь Совбеза РК принял участие в двух важных мероприят…
19 июня 2025 г. 21:30
«Центральная Азия – Китай»: новый формат регионального сотр…
18 июня 2025 г. 20:34
Главы Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана прибыли в Ас…
17 июня 2025 г. 11:37
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]