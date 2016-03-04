​Тест-тур по Шелковому пути

Кроме того, стороны затронули вопрос дальнейшего развития порта Актау, среди важных направлений сотрудничества были отмечены транспорт, транзит, туризм, а также медиа.

В заключение встречи стороны обсудили общую политическую и экономическую ситуацию в странах ССТГ и договорились поддерживать конструктивный диалог по всем вопросам сотрудничества в рамках совета.

Напомним, в 2014 году Казахстан был назначен координатором программы по созданию единого туристского продукта «Тюркский совет: современный Шелковый путь». Решение было принято по итогам второй встречи рабочей группы Совета сотрудничества тюркоязычных государств в области туризма.

В настоящее время утверждены совместные туристские маршруты вдоль Великого шелкового пути, ориентированные на развитие этнокультурного и экологического туризма.