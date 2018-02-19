​Тест в режиме онлайн

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления образования Исатай Сагындыков.

Программа http://ontest.kz дает возможность учащимся и выпускникам школ области подготовиться к Единому национальному тестированию. Они могут самостоятельно заходить на сайт в онлайн-режиме и сдать тесты, проверив свой уровень знаний. Для работы в системе ontest ученику необходимо ввести фамилию и имя, электронную почту, кодовое слово и номер школы, в которой он учится. Школьник, сдавший тест, может в тот же момент узнать результат. К тому же в личном кабинете учащего имеются все сведения о том, когда и сколько раз он проходил тестирование и какие результаты получил. Тем самым каждый ученик может сравнивать свои результаты.

Кроме того, система позволяет получить информацию о неверных ответах и провести работу над ошибками. Учащиеся сдают тест бесплатно с любого мобильного устройства. Через эту программу представители управления образования имеют возможность посмотреть количество учащихся, сдавших онлайн-тестирование в любых школах области, их средний балл по предметам, а также средний балл школы и района.