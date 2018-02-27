Тестировать машины без водителя разрешили в США

Власти Калифорнии разрешили испытания на дорогах штата беспилотников без водителей. Новые правила, разработанные департаментом автотранспорта, позволят компаниям, получившим разрешение, вывести на дороги автономные машины без руля, педалей и боковых зеркал. Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на The Verge.

"Это важный шаг в развитии технологий автономного управления, – заявил директор Департамента Жан Шиомото. – Безопасность – наша основная забота, поэтому мы хотим работать с теми производителями, кто уже готов к тестированию полностью автономных транспортных средств".


Беспилотник General Motors

Новые нормативные акты вступят в силу 2 апреля текущего года. С этого момента компании смогут подавать заявки на три типа разрешений: тестирование беспилотников с водителем, без водителя и введение в эксплуатацию автономных транспортных средств. На сегодняшний день тестированием беспилотников в Калифорнии занимаются более 50 компаний. Всего на дорогах штата ездит порядка 300 автономных машин.

Ранее сообщалось, что новые правила испытаний беспилотников вступят в силу только в середине 2018 года. Помимо разрешения, испытатели должны предоставить информацию о том, где и когда они планируют проводить тесты, сколько раз человек вмешивался в управление беспилотником и какие технические новшества внедрены в тестовые прототипы.

Помимо этого, в январе местные власти выдали разрешение на использование цифровых регистрационных знаков.

