Тестовая новость для проверки важной на главной старице

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Kaznetmedia Admin

Для проформы (ну и еще из-за красивой верстки: вот это пространство между заголовком и первой большой фотографией нужно чем-то забивать): ЧМ-2014 – это самый крутой чемпионат мира, который мы видели за свою жизнь. Редакция Eurosport.ru не гарантирует, что ЧМ-1930 не был лучше – мы просто его не смотрели. 

ГРУППА А

Бразилия (1 место – победы над Хорватией и Камеруном, ничья с Мексикой)

1265293

Мексика (2 место – победы над Камеруном и Хорватией, ничья с Бразилией)

1261156

ГРУППА В

Голландия (1 место – победы над Испанией, Австралией и Чили)

1265115

Чили (2 место – победы над Австралией Испанией, поражение от Голландии)

1251020

ГРУППА С

Колумбия (1 место – победы над Грецией, Кот-д’Ивуаром и Японией)

1257652

Греция (2 место – поражение от Колумбии, ничья с Японией, победа над Кот-д’Ивуаром)

1265912

ГРУППА D

Коста-Рика (1 место – победы над Уругваем и Италией, ничья с Англией)

1263581

Уругвай (2 место – победы над Англией и Италией, поражение от Коста-Рики)

1262023

ГРУППА F

Аргентина

1263626

ГРУППА Н

Бельгия

1264423

Хесус Навас, эпизод IV: Копакабана, Ванечка, «Маракана»

Золотой гребешок. Кто вывел сборную Бразилии в плей-офф

Twi@EurosportCom_RU

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