Тестовая новость для проверки важной на главной старице

Для проформы (ну и еще из-за красивой верстки: вот это пространство между заголовком и первой большой фотографией нужно чем-то забивать): ЧМ-2014 – это самый крутой чемпионат мира, который мы видели за свою жизнь. Редакция Eurosport.ru не гарантирует, что ЧМ-1930 не был лучше – мы просто его не смотрели.

ГРУППА А

Бразилия (1 место – победы над Хорватией и Камеруном, ничья с Мексикой)

Мексика (2 место – победы над Камеруном и Хорватией, ничья с Бразилией)

ГРУППА В

Голландия (1 место – победы над Испанией, Австралией и Чили)

Чили (2 место – победы над Австралией Испанией, поражение от Голландии)

ГРУППА С

Колумбия (1 место – победы над Грецией, Кот-д’Ивуаром и Японией)

Греция (2 место – поражение от Колумбии, ничья с Японией, победа над Кот-д’Ивуаром)

ГРУППА D

Коста-Рика (1 место – победы над Уругваем и Италией, ничья с Англией)

Уругвай (2 место – победы над Англией и Италией, поражение от Коста-Рики)

ГРУППА F

Аргентина

ГРУППА Н

Бельгия

Хесус Навас, эпизод IV: Копакабана, Ванечка, «Маракана»

Золотой гребешок. Кто вывел сборную Бразилии в плей-офф

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