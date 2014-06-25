Тестовая новость для проверки важной на главной старице

Для проформы (ну и еще из-за красивой верстки: вот это пространство между заголовком и первой большой фотографией нужно чем-то забивать): ЧМ-2014 – это самый крутой чемпионат мира, который мы видели за свою жизнь. Редакция Eurosport.ru не гарантирует, что ЧМ-1930 не был лучше – мы просто его не смотрели.
ГРУППА А
Бразилия (1 место – победы над Хорватией и Камеруном, ничья с Мексикой)
Мексика (2 место – победы над Камеруном и Хорватией, ничья с Бразилией)
ГРУППА В
Голландия (1 место – победы над Испанией, Австралией и Чили)
Чили (2 место – победы над Австралией Испанией, поражение от Голландии)
ГРУППА С
Колумбия (1 место – победы над Грецией, Кот-д’Ивуаром и Японией)
Греция (2 место – поражение от Колумбии, ничья с Японией, победа над Кот-д’Ивуаром)
ГРУППА D
Коста-Рика (1 место – победы над Уругваем и Италией, ничья с Англией)
Уругвай (2 место – победы над Англией и Италией, поражение от Коста-Рики)
ГРУППА F
Аргентина
ГРУППА Н
Бельгия
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