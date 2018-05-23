​Тесты, камеры, смарт-договоры...

В 2018-м ЕНТ в республике будет проходить в 15-й раз. За эти годы в нем приняли участие свыше 1,5 млн выпускников, что составляет 80% от их общего количества. Как нынче идет подготовка к тестированию в плане технической составляющей?

По словам вице-министра образования Асхата Аймагамбетова, материально-техническая база за прошедшие годы значительно устарела. В некоторых населенных пунктах до сих пор работают на стандартах 3G. 512 аудиторий не имеют так называемых глушителей мобильной связи стандарта 4G, хотя с прошлого года это стало одним из требований.

Однако поводов для беспокойства нет, заверил спикер. В общей сложности в нынешнем году на ЕНТ будет задействовано более 1,5 тыс. аудиторий. На сегодня 60%, а это 785 помещений, обеспечены камерами, по остальным местные исполнительные органы, как и прежде, проводят конкурс­ные процедуры и необходимые плановые работы по оснащению техсредствами.

– Мы хотим увеличить количество пунктов проведения ЕНТ с возможностью прямой трансляции происходящего внут­ри. Такой подход обеспечивает ­проз­рачность и доверие к процедуре тестирования, – отметил вице-министр образования.

По поводу потенциальной опас­ности, которую, как считается, таят в себе глушители для неокрепшего детского организма, вице-министр ответил так: исследований, подтверждающих вредность этих техничес­ких устройств, нет. Подобная практика широко применяется и в других странах. Но вот польза от глушителей связи – для объек­тивного проведения процедуры тестирования – однозначна.

В ходе брифинга вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о работе сайта электронной биржи труда enbek.kz, который занимает второе место среди зарегистрированных казахстанских сайтов по тематике «Работа. Вакансии», уступая лишь международной интернет-площадке HeadHunter.

– Все персональные данные на enbek.kz «подтягиваются» из государственной базы физических лиц, и это намного удобнее, чем набирать свои данные вручную на HeadHunter. Электронная биржа труда будет интегрирована с электронными системами других госорганов, в частности, Минздрава и МОН РК. Сайт enbek.kz станет основой для проекта системы учета электронных трудовых договоров, когда работодатель будет заключать смарт трудовой договор и, соответственно, все сведения в автоматическом режиме будут заноситься в документ, – сказала Светлана Жакупова, отметив, что ведомство дополнительно проработает вопрос упрощения регистрации.

В настоящее время, по ее словам, в рамках цифровизации социально-трудовой сферы полностью автоматизирована услуга адресной социальной помощи, которая с 1 января текущего года оказывается в новом формате.

– Это удалось реализовать ­посредством интеграции с государственными базами данных физических лиц. В рамках прог­раммы «Цифровой Казахстан» планируется перевести данную услугу на проактивный ­формат, когда человек, оказавшись в трудной жизненной ситуации, не должен будет приходить и писать заявление, доказывая свои права на выплату.

Министерство планирует и дальше интегрироваться с информационными системами МОН РК, чтобы получать сведения об обучающихся или маленьких детях, не охваченных дошкольным образованием, для оказания мер социальной адаптации. Интеграция с информационными системами Минздрава поможет получить сведения о людях, страдающих социально значимыми заболеваниями, с целью оказания им необходимой адресной помощи.