Тетрадь 1942 года по казахскому языку с латинскими буквами нашли в Костанайской области

Проживающая в Карабалыкском районе Костанайской области семья обнаружила интересную находку. Во время ремонта под полом своего дома Бекбулатовы нашли ученическую тетрадь. Они утверждают, что там стоит дата – 1942 год, сообщает alau.kz
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На ветхих страницах в линейку неизвестный ученик пишет классную и домашнюю работу по казахскому языку латинскими буквами и переводит их на русский язык. Находку семья Бекбулатовых отнесла в краеведческий музей.
"Это подлинное свидетельство, что раньше в Казахстане использовался исключительно латинский алфавит. Дому по улице Ленина, в котором была найдена тетрадь, около ста лет", – сообщила директор краеведческого музея Раушан Исимбаева.
Обложки у тетрадки нет. В тетради четко просматриваются даты, исправления учителем ошибок, перевод с казахского на русский слов и текстов, которые прописаны латинскими буквами. Кроме тетради Бекбулатовы обнаружили рядом и несколько монет 1961-1991 годов выпуска.