Общество

Тетрадь за 1,5 млн тенге планировали купить в акимате

Тетрадь за полтора миллиона тенге планировали приобрести чиновники в Кызылординской области. Такой лот опубликовал на сайте госзакупок аппарат акима посёлка Жанакорган. Необоснованное завышение цены выявили и пресекли сотрудники Антикоррупционного ведомства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

Как отметил Антикор, это не первый случай в регионе. С начала года в области выявили более 70 подобных фактов, благодаря чему удалось сэкономить свыше 3 млрд тенге.

Особенно тщательно ведомством проверяются сделки в сфере строительства. К примеру, акимат Кызылорды под видом замены тепловых сетей оценил стоимость небольших запчастей в 147 млн тенге. А в Аральском районе на прокладку магистрального водопровода и возведение нежилого объекта вдоль трассы запрошено около полумиллиарда тенге.

Подозрительные проекты отправили на пересчёт.

Специалисты Антикоррупционной службы отметили, что большинство правонарушений выявили благодаря бдительности простых граждан.

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