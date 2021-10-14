Тетрадь за 1,5 млн тенге планировали купить в акимате

Общество
Тетрадь за полтора миллиона тенге планировали приобрести чиновники в Кызылординской области. Такой лот опубликовал на сайте госзакупок аппарат акима посёлка Жанакорган. Необоснованное завышение цены выявили и пресекли сотрудники Антикоррупционного ведомства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Как отметил Антикор, это не первый случай в регионе. С начала года в области выявили более 70 подобных фактов, благодаря чему удалось сэкономить свыше 3 млрд тенге.
Особенно тщательно ведомством проверяются сделки в сфере строительства. К примеру, акимат Кызылорды под видом замены тепловых сетей оценил стоимость небольших запчастей в 147 млн тенге. А в Аральском районе на прокладку магистрального водопровода и возведение нежилого объекта вдоль трассы запрошено около полумиллиарда тенге.
Подозрительные проекты отправили на пересчёт.
Специалисты Антикоррупционной службы отметили, что большинство правонарушений выявили благодаря бдительности простых граждан.
Как отметил Антикор, это не первый случай в регионе. С начала года в области выявили более 70 подобных фактов, благодаря чему удалось сэкономить свыше 3 млрд тенге.
Особенно тщательно ведомством проверяются сделки в сфере строительства. К примеру, акимат Кызылорды под видом замены тепловых сетей оценил стоимость небольших запчастей в 147 млн тенге. А в Аральском районе на прокладку магистрального водопровода и возведение нежилого объекта вдоль трассы запрошено около полумиллиарда тенге.
Подозрительные проекты отправили на пересчёт.
Специалисты Антикоррупционной службы отметили, что большинство правонарушений выявили благодаря бдительности простых граждан.