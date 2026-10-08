Олжас Бектенов посетил инфраструктурные объекты Балхаша

Правительство

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с модернизацией коммунальной-энергетической и социальной инфраструктуры Балхаша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Посещены Балхашская ТЭЦ, новый ангиографический центр многопрофильной больницы и индустриальная зона Balkhash. В многопрофильной больнице в мае был запущен новый центр по оказанию круглосуточной помощи при острых сосудистых состояниях.

Финансирование проекта осуществлялось также посредством возвращенных в страну незаконно вывезенных активов, на эти цели из Специального государственного фонда был выделен 1 млрд теңге. Кроме того, за счет средств республиканского бюджета приобретено медицинское оборудование, в том числе ангиографическая установка, компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф.

Премьер-министру доложили о принимаемых мерах по повышению качества оказываемых гражданам медицинских услуг. В частности, обеспечена доступность высокотехнологичной специализированной и рентгенэндоваскулярной помощи порядка 150 тыс. жителей Балхаша, Приозерска, районов Шет и Ақтоғай. Реализация проекта позволяет соблюдать принцип «золотого часа» при экстренных состояниях и в целом расширяет охват своевременной помощью пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами.

Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Самат Кенжибаев сообщил, что с июля. проведено 148 ангиографических исследований и эндоваскулярных вмешательств, в том числе 70 операций по стентированию и баллонной ангиопластике. Своевременное проведение операций позволило спасти 70 жизней. Премьер-министр поручил акимату региона обеспечить бесперебойную работу комплекса и уделить особое внимание дальнейшему повышению кадрового потенциала. В ходе беседы с медицинскими работниками региона Олжас Бектенов проинформировал о дальнейших планах по развитию социальной инфраструктуры. 

«Президент объявил запуск Программы масштабного строительства. Речь идет в первую очередь о социальной инфраструктуре. Средства направляются именно на такие медицинские объекты, образовательные центры, инженерные сети и объекты водоснабжения – на все то, что непосредственно влияет на качество жизни граждан. И проводимая сейчас социальная реформа тоже позволит высвободить средства для нужных для жителей «здесь и сейчас» объектов медицины. При этом господдержка сохраняется для нуждающихся категорий. Реформа коснется только лиц, относящихся к высокому уровню дохода. Государственные меры финансовой поддержки должны предоставляться действительно нуждающимся гражданам и семьям», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр также посетил Балхашскую ТЭЦ. В результате принимаемых мер по итогам 2025 года станция была выведена из аварийной «красной зоны», в текущем году полностью завершен весь запланированный объем работ по ремонту основного оборудования на сумму 3,2 млрд теңге. В настоящее время на ТЭЦ реализуется комплекс мероприятий по модернизации и расширению мощностей. Продолжаются работы по строительству котлоагрегата №5 стоимостью 30,3 млрд теңге. На сегодняшний день монтаж основного оборудования завершен, ведется строительство здания котельного цеха, тракта топливоподачи и работа по проектированию современного газоочистного оборудования. После завершения проекта паропроизводительность станции увеличится на 270 тонн в час.

Следующим этапом предусмотрена установка нового турбоагрегата №5 стоимостью 28,7 млрд теңге. Его ввод позволит увеличить установленную электрическую мощность станции на 65 МВт и даст прирост тепловой мощности 55 Гкал/час. Завершение проекта планируется до конца 2028 года. Олжас Бектенов акцентировал внимание, что обеспечение граждан бесперебойным теплоснабжением – приоритетная задача акимата. На Балхашской ТЭЦ в ходе осенне-зимнего периода ОЗП 2025–2026 годов зарегистрировано 17 отказов II степени.

Региональному штабу поручено на постоянной основе мониторить работу и не допускать перебоев с отоплением города. В ходе посещения индустриальной зоны Balkhash Премьер-министр ознакомился с реализуемыми туристскими проектами и планами по дальнейшему развитию гостиничной и рекреационной инфраструктуры. В текущем году открыты шесть новых зон отдыха с общим объемом инвестиций 5,3 млрд теңге, начата реализация двух проектов по строительству четырехзвездочных гостиниц. Параллельно развивается инженерная и прибрежная инфраструктура, что создает условия для формирования современного круглогодичного туристского кластера на побережье озера.

#ТЭЦ #Бектенов #Балхаш

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