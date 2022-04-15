"Tide", "Ariel" и "Миф" производили подпольно в Шымкенте

В Шымкенте обнаружен подпольный цех по изготовлению стирального порошка, сообщает Kazpravda.kz.

"В Шымкенте пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактных стиральных порошков компании "The Procter&Gamble" под марками "Tide", "Ariel" и "Миф", - проинформировали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

По данным агентства, обнаружены и изъяты 1 790 мешков контрафактной продукции, сырье и оборудование для их изготовления, взвешивания и фасовки.