«Тигры» берут реванш

Довольно непросто выступать дважды в одном городе, который находится на довольно далеком для нас временном поясе. Это мы говорим о хабаровском «Амуре», который представляет дальневосточный край Российской Федерации и где разница во времени с казахстанской столицей составляет целых 4 часа. Но такова специфика нашего дивизиона «Чернышева», когда мы несколько раз в сезоне встречаемся с «амурскими тиграми» (этот хищник – талисман команды) и по календарному графику один из спаренных матчей проводим на местной «Платинум Арене».

После феерической победы в понедельник, когда «барсы» не только трижды отыгрались, уступая по ходу встречи, но и смогли вырвать победу после серии буллитов с итоговым счетом 5:4, вчера, к сожалению, уступили с разгромным счетом 1:5.

Отметим, что КХЛ отменила штраф Антона Сагадеева, который из-за не совсем квалифицированных действий судей заработал 5+20 в первой игре. Но вот зато пропустил встречу наш североамериканский легионер-защитник Диллон Хетерингтон, который получил одноматчевую дисквалификацию за повторную драку в сезоне все в том же матче.

Видно было, что на повторную встречу хозяева вышли более заряженные на победу. А на наших игроков, скорее всего, все же подействовала климатическая антиадаптация (кстати, те, кто играет в Хабаровске по две игры за раз, обычно испытывают те же проблемы).

«Тигры» открыли счет в середине первого периода усилия­ми Кирилла Рассказова, а под занавес отрезка вторую шайбу забросил и чешский нападающий Гинек Зогорна. Все тот же Гинек отметился взятием ворот и на старте второй двадцатиминутки, а в середине второго периода Александр Горшков забросил нам уже 4-ю шайбу.

В начале третьего периода капитан «Барыса» Даррен Диц смог размочить счет, но на большее гостей не хватило. Окончательный счет установил Владимир Бутузов, поразивший пустые ворота. Итог встречи 5:1 в пользу хозяев площадки.

Но сильно расстраиваться не стоит. Наша дружина по-прежнему входит в восьмерку сильнейших команд Восточной конференции и на 99% должна выйти в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Очередной поединок «барсы» проведут также на выезде в Екатеринбурге, где 8 января скрестят клюшки с местным «Автомобилистом».