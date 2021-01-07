«Тигры» берут реванш
Аскар Бейсенбаев
Довольно непросто выступать дважды в одном городе, который находится на довольно далеком для нас временном поясе. Это мы говорим о хабаровском «Амуре», который представляет дальневосточный край Российской Федерации и где разница во времени с казахстанской столицей составляет целых 4 часа. Но такова специфика нашего дивизиона «Чернышева», когда мы несколько раз в сезоне встречаемся с «амурскими тиграми» (этот хищник – талисман команды) и по календарному графику один из спаренных матчей проводим на местной «Платинум Арене».