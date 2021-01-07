«Тигры» берут реванш

Аскар Бейсенбаев

Довольно непросто выступать дважды в одном городе, который находится на довольно далеком для нас временном поясе. Это мы говорим о хабаровском «Амуре», который представляет дальневосточный край Российской Федерации и где разница во времени с казахстанской столицей составляет целых 4 часа. Но такова специфика нашего дивизиона «Чернышева», когда мы несколько раз в сезоне встречаемся с «амурскими тиграми» (этот хищник – талисман команды) и по календарному графику один из спаренных матчей проводим на местной «Платинум Арене».

После феерической победы в понедельник, когда «барсы» не только трижды отыгрались, уступая по ходу встречи, но и смогли вырвать победу после серии буллитов с итоговым счетом 5:4, вчера, к сожалению, уступили с разгромным счетом 1:5.

Отметим, что КХЛ отменила штраф Антона Сагадеева, который из-за не совсем квалифицированных действий судей заработал 5+20 в первой игре. Но вот зато пропустил встречу наш североамериканский легионер-защитник Диллон Хетерингтон, который получил одноматчевую дисквалификацию за повторную драку в сезоне все в том же матче.

Видно было, что на повторную встречу хозяева вышли более заряженные на победу. А на наших игроков, скорее всего, все же подействовала климатическая антиадаптация (кстати, те, кто играет в Хабаровске по две игры за раз, обычно испытывают те же проблемы).

«Тигры» открыли счет в середине первого периода усилия­ми Кирилла Рассказова, а под занавес отрезка вторую шайбу забросил и чешский нападающий Гинек Зогорна. Все тот же Гинек отметился взятием ворот и на старте второй двадцатиминутки, а в середине второго периода Александр Горшков забросил нам уже 4-ю шайбу.

В начале третьего периода капитан «Барыса» Даррен Диц смог размочить счет, но на большее гостей не хватило. Окончательный счет установил Владимир Бутузов, поразивший пустые ворота. Итог встречи 5:1 в пользу хозяев площадки.

Но сильно расстраиваться не стоит. Наша дружина по-прежнему входит в восьмерку сильнейших команд Восточной конференции и на 99% должна выйти в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Очередной поединок «барсы» проведут также на выезде в Екатеринбурге, где 8 января скрестят клюшки с местным «Автомобилистом».

Популярное

Все
Мир прекрасный и удивительный
12 медалей из Аммана
Престижные трофеи разыграли в Алматы
Хоккейный август
Взят курс на поэтапную модернизацию
Найти человека в один клик
Сохранили позицию
Телемедицина поможет сельчанам
Курултай: логика преемственности и ответственности
Отбор на Азиаду
СКО: территория партнерства
Выпуск первой партии продукции состоится в 2029 году
«Кайрат-Жастар» задает тон
Фокус на реальные запросы граждан
Реформы не ради реформ
Big Data: какой станет республика в эпоху искусственного интеллекта
Ядерные технологии: от фундаментальной науки к высокотехнологичной экономике
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Тепло родных мест
Масложировая продукция стала одним из лидеров несырьевого экспорта
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Сборная Казахстана впервые выиграла чемпионат по бразильскому джиу-джитсу
Саумал: ставка на полезность
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
Косшы: пять лет в статусе города
24 медали из Мадрида
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Министр просвещения встретила в аэропорту Алматы победителей IPhO-2026
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
Приаралье: память о больших переменах
День металлурга
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]