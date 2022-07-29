Тигры могут вернуться в Казахстан в 2025 году

Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025 году. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Олжас Беркінбаев, передает Kazpravda.kz.

В начале ХХ века на Земле обитало около 100 тысяч тигров, относившихся к девяти подвидам. К началу XXI века осталось всего порядка 3,5 тысячи. Последние представители туранских тигров исчезли в 1970-х годах, рассказал Беркінбаев на своей странице в Facebook.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК разработало программу восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Она включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы.

«В настоящее время создана новая особо охраняемая природная территория – Государственный природный резерват «Иле-Балхаш», где ведутся работы по увеличению плотности кабана, кулана, джейрана за счет проведения биотехнических мероприятий, а также по восстановлению здесь популяции бухарского оленя. После чего экосистема будет способна поддерживать жизнеспособную популяцию тигра», – сообщил представитель Минэкологии.

Отметим, что в 2010 году Казахстан на международном тигрином саммите объявил о готовности вернуть в Среднюю Азию популяцию туранского тигра. А в 2017 году был подписан Меморандум между Казахстаном и Всемирным фондом дикой природы (WWF) о реализации Программы по реинтродукции тигра в дельту реки Иле и Южное Прибалхашье.

«Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025 году», – заявил Беркінбаев.