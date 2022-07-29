Фото: facebook.com/olzhas.berkinbayev
Другое
Тигры могут вернуться в Казахстан в 2025 году

Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025 году. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Олжас Беркінбаев, передает Kazpravda.kz.

В начале ХХ века на Земле обитало около 100 тысяч тигров, относившихся к девяти подвидам. К началу XXI века осталось всего порядка 3,5 тысячи. Последние представители туранских тигров исчезли в 1970-х годах, рассказал Беркінбаев на своей странице в Facebook.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК разработало программу восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Она включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы.

«В настоящее время создана новая особо охраняемая природная территория – Государственный природный резерват «Иле-Балхаш», где ведутся работы по увеличению плотности кабана, кулана, джейрана за счет проведения биотехнических мероприятий, а также по восстановлению здесь популяции бухарского оленя. После чего экосистема будет способна поддерживать жизнеспособную популяцию тигра», – сообщил представитель Минэкологии.

Отметим, что в 2010 году Казахстан на международном тигрином саммите объявил о готовности вернуть в Среднюю Азию популяцию туранского тигра. А в 2017 году был подписан Меморандум между Казахстаном и Всемирным фондом дикой природы (WWF) о реализации Программы по реинтродукции тигра в дельту реки Иле и Южное Прибалхашье.

«Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025 году», – заявил Беркінбаев.

 

 

Популярное

Все
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
"Космический" Алтайский край
Его пламенная страсть
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Мы просто работаем
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Надеемся на повышение в классе
Успешный год
Дюжина уроков
Ехали медведи на велосипеде…
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
Каждая семья на счету
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Другое
Трасса Актобе – Кандыагаш станет четырехполосной
Другое
Акимов оштрафовали за неубранные свалки
Другое
В какие страны вывозили жертв торговли людьми, рассказали в…
Другое
Нужно провести научные исследования – Брекешев о регулирова…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]