Тихон Варехин вышел в финал Азиады по современному пятиборью

Фото: НОK

Представитель сборной Казахстана по современному пятиборью Тихон Варехин вышел в финал Азиатских игр-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

После полуфинала казахстанец рассказал, почему решил не рисковать на полосе препятствий и что стало самым сложным этапом выступления.

«Всё, что планировал на полуфинал, реализовал. На полосе препятствий сделал то, что хотел. Единственное, на кольцах решил не рисковать и перестраховался. Хотел сохранить очки и свою позицию. Прошёл ровно. Не сказать, что отлично, но чисто, без рисков. В остальных дисциплинах тоже всё хорошо. В плавании показал не свой личный результат, но в целом всё прошло нормально», – прокомментировал он.

Также спортсмен добавил, что наибольшую сложность вызвал лазер-ран.

«Очень жарко, душно. Можно сказать, что добежал буквально на последних силах. Но все получилось. Рад, что удалось выйти в финал. Будем стараться дальше. Максимально подготовлюсь к решающему выступлению. Буду выкладываться на максимум. Многое будет зависеть от полосы препятствий. Элементы каждый раз разные, поэтому, исходя из трассы, будем подбирать тактику на этот вид», – сказал Варехин.

Напомним, в полуфинале Тихон Варехин занял четвёртое место в группе А и обеспечил себе выход в финал Азиатских игр-2026.

Финал мужских соревнований по современному пятиборью состоится 20 сентября.