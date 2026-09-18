Тихон Варехин вышел в финал Азиады по современному пятиборью

Спорт
Дана Аменова
корреспондент

В полуфинале атлет занял четвёртое место в группе А

Фото: НОK

Представитель сборной Казахстана по современному пятиборью Тихон Варехин вышел в финал Азиатских игр-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

После полуфинала казахстанец рассказал, почему решил не рисковать на полосе препятствий и что стало самым сложным этапом выступления.

«Всё, что планировал на полуфинал, реализовал. На полосе препятствий сделал то, что хотел. Единственное, на кольцах решил не рисковать и перестраховался. Хотел сохранить очки и свою позицию. Прошёл ровно. Не сказать, что отлично, но чисто, без рисков. В остальных дисциплинах тоже всё хорошо. В плавании показал не свой личный результат, но в целом всё прошло нормально»,  – прокомментировал он.

Также спортсмен добавил, что наибольшую сложность вызвал лазер-ран. 

«Очень жарко, душно. Можно сказать, что добежал буквально на последних силах. Но все получилось. Рад, что удалось выйти в финал. Будем стараться дальше. Максимально подготовлюсь к решающему выступлению. Буду выкладываться на максимум. Многое будет зависеть от полосы препятствий. Элементы каждый раз разные, поэтому, исходя из трассы, будем подбирать тактику на этот вид», – сказал Варехин.

Напомним, в полуфинале Тихон Варехин занял четвёртое место в группе А и обеспечил себе выход в финал Азиатских игр-2026.
Финал мужских соревнований по современному пятиборью состоится 20 сентября.

#Азиада #НОК #пятиборье

Популярное

Все
Пройден экватор, близится финиш
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
На одной волне с искусственным интеллектом
Трубный завод запустят в Сарани
Школьники знакомятся со страной
Развивать диалог и сотрудничество
Главный ориентир – экономический рост
Идеи нового поколения
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Стратегия созидания академика Багдата Телтаева
Чистота – забота каждого
Бери и действуй!
По следам лесных жителей
Дорога к истокам степной цивилизации
Когда они ушли…
Знакомый сюжет
Чтобы было где спасать
От Хиросимы до Нагои: новая глава
Комиксы для изучения языка
Технологии, меняющие представления о горном курорте
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Время белых полей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые результаты ВИК
Президент произвел ряд назначений
Токаев назначил послов Казахстана в Малайзии и Грузии
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Уборка на финишной прямой
Выросла морковь среди хлебов
Диалог эпох и поколений
Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Промышленная кооперация в рамках ЕАЭС
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля

Читайте также

Михаил Шайдоров представил отрывок программы на новый сезон
Официально объявлен бой Жумагулова против российского боксе…
Казахстанские пятиборки вышли в финал Азиатских игр
Грандиозная битва пройдет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]