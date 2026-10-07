Тик и Так переехали в Семей

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Областной детский био­логический центр из Алматинского зоопарка привезли двух восточных серых кенгуру – самцов Тика и Така. Теперь им предстоит привыкнуть к суровому резко континентальному климату.

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В биоцентре рассказали, что переезд животные перенесли хорошо – без признаков сильного стресса и внешних повреждений. К новым условиям содержания адаптировались практически сразу, активно осваивая территорию.

По словам специалистов, рацион кенгуру разнообразный и включает овес, пшеницу, отруби, кукурузу, горох, овсяную кашу. Также животные получают яблоки, груши, бананы, капусту, тыкву, кабачки, сладкий перец и другие разрешенные корма. Дополнительно в рацион входят творог, сено, веточный корм и свежая зелень.

В настоящее время Тик и Так содержатся в летнем вольере, но до наступления холодов их переведут в теплый зимний павильон. А в будущем для кенгуру планируется изготовление новой более просторной летней секции, в которой будет много пространства для движения и комфортного содержания.

#Семей #зоопарк #кенгуру #Тик и Так

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