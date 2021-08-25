Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев обсудил с ведущими алматинскими тиктокерами и продюсерами вопросы поддержки и развития модного молодежного направления, передает Kazpravda.kz
.
«В рамках стратегии развития креативных индустрий будем создавать условия для самореализации талантливой молодежи. Не зря ведь Алматы является городом молодых, четверть населения которого в возрасте до 18 лет. Здесь обучаются 168 тысяч студентов в вузах, 68 тысяч — в колледжах.
Успех алматинских тиктокеров феноменален, наши хаусы занимают 2-3-ьи места среди 10 тысяч таких во всем мире. Состоявшиеся тиктокеры и продюсеры популярных TikTok-хаусов готовы делиться опытом и помогать в раскрутке, а также монетизации творчества новичков», - написал в своем аккаунте в Instagram аким мегаполиса.
Со своей стороны акимат окажет любую поддержку для создания комфортных условий или предоставления крутых локаций для видео.
«Радует, что популярные TikTok-звезды готовы участвовать в жизни города — продвигать бренд Алматы в качестве туристического центра, рассказывать всему миру о нашем любимом городе и помогать в решении актуальных вопросов городского сообщества», - отметил Сагинтаев.