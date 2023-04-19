Тили-тили-тесто, рисунки – в Дом невесты!

Если смысл старой поговорки в том, чтобы обнародовать свадебные намерения влюбленной пары, то выставка рисунков призвана обратить внимание общественности на предстоящий ремонт и реставрацию здания-памятника.

В Северо-Казахстанской облас­ти под охраной государства находятся 599 памятников истории и культуры, в том числе 436 – это памятники археологии.

Директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия СКО Ракат Мамбеталинов на вернисаже говорил:

– Выставка в Доме невесты проходит впервые. Два года назад мы выкупили это здание у Духовного управления мусульман Казахстана. Тогда не работала дренажная система, здание подтапливалось грунтовыми водами. Сейчас этой проблемы нет. Мы высушили первый этаж, планируем отремонтировать крышу, реставрировать фасад, сделать входную группу. Разработана проектно-сметная документация на 270 миллионов тенге, ждем, когда утвердят бюджет.

Отвечая на вопрос, не слишком ли велика сумма, запрошенная на реставрацию, Ракат Мамбеталинов пояснил:

– Большая часть средств пойдет на восстановление утраченных элементов, реконструкцию лепнины. Есть идея воссоздать старинный антураж, может быть, открыть фотостудию. Здание будет жить в любом случае!

Чтобы обратить внимание горожан на этот памятник, как раз и решили провести выставку-конкурс детских рисунков, в которой участвовали учащиеся художественной школы «Да Винчи» и Дворца школьников. После награждения победителей заведующая отделом по связям с общественностью центра Сабина Амирова с восторгом отметила:

– Детей вдохновила история нашего города. Мы увидели, что они интересуются прошлым родного края, любят свой город. В этих работах угадывается связь времен.

Теперь юных художников пригласили участвовать в пленэре на малой родине Магжана Жумабаева.