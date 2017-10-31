Тиллерсон призвал конгресс разрешить использовать военную силу во всем мире

Политика
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Фото © AP Photo / Cliff Owen
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал конгресс разрешить администрации применять силу против террористов без указания границ применения, сообщает Ria.ru.

"Новое разрешение на использование военной силы не должно быть ограничено с географической точки зрения. Как и в ситуации с нынешнем разрешением, администрации понадобится иметь обязательное разрешение использовать военную силу против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением", – сказал Тиллерсон на слушаниях в сенате.

Вместе с тем, по его словам, администрация против отмены ныне действующих разрешений, которые были выданы в 2001 году после терактов 11 сентября и в 2002 году в преддверии войны в Ираке.

Аналогичную позицию выразил на слушаниях министр обороны Джеймс Мэттис.

Президенты США периодически обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без этого. Кроме того, сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений – так, борьба с террористической группировкой "Исламское государство" ведется на основе разрешения, данного на военные действия против "Аль-Каиды" и правительства Ирака во главе с тогдашним президентом Саддамом Хусейном.

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