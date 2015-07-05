Тимощук стал самым титулованным футболистом в истории КПЛ
Марат Манаспаев
36-летний украинский полузащитник Анатолий Тимощук стал самым титулованным футболистом в истории казахстанской премьер-лиги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Тимощук, начинавший профессиональную карьеру в луцкой "Волыни", в 1998 году перешел в донецкий "Шахтер", за который играл до 2007 года. В составе "горняков" Тимощук стал трехкратным чемпионом Украины и трехкратным обладателем Кубка Украины. В 2007 году хавбек перебрался в питерский "Зенит" в составе которого выиграл чемпионат России и Кубок УЕФА.
С 2009 по 2013 годы Тимощук защищал цвета мюнхенской "Баварии", с которой дважды победил в чемпионате и Кубке Германии, а также выиграл Лигу чемпионов. В 2013-м Тимощук вернулся в "Зенит" и помог команде стать чемпионом России-2014/15. Также хавбек является рекордсменом по числу матчей за сборную Украины (140).
Напомним, сегодня, 5 июля, "Кайрат" объявил о подписании Тимощука. Украинский полузащитник стал вторым новичком алматинского клуба в это трансферное окно. Контракт с "Кайратом" рассчитан на 1,5 года, выступать Тимощук будет под номером 44.