Спорт
Тимощук стал самым титулованным футболистом в истории КПЛ
Марат Манаспаев
36-летний украинский полузащитник Анатолий Тимощук стал самым титулованным футболистом в истории казахстанской премьер-лиги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Тимощук, начинавший профессиональную карьеру в луцкой "Волыни", в 1998 году перешел в донецкий "Шахтер", за который играл до 2007 года. В составе "горняков" Тимощук стал трехкратным чемпионом Украины и трехкратным обладателем Кубка Украины. В 2007 году хавбек перебрался в питерский "Зенит" в составе которого выиграл чемпионат России и Кубок УЕФА.

С 2009 по 2013 годы Тимощук защищал цвета мюнхенской "Баварии", с которой дважды победил в чемпионате и Кубке Германии, а также выиграл Лигу чемпионов. В 2013-м Тимощук вернулся в "Зенит" и помог команде стать чемпионом России-2014/15. Также хавбек является рекордсменом по числу матчей за сборную Украины (140).

Напомним, сегодня, 5 июля, "Кайрат" объявил о подписании Тимощука. Украинский полузащитник стал вторым новичком алматинского клуба в это трансферное окно. Контракт с "Кайратом" рассчитан на 1,5 года, выступать Тимощук будет под номером 44.

Популярное

Все
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Дендрокарта есть, но ее... нет
Будущее – в архиве
Согласие, диалог и терпимость – каркас казахстанского нациестроительства
Тариф на вас!
Ухаживать бы, а не прикрывать
Работая, вы любите жизнь
Ни работы, ни учебы
Рукописи не горят
Мухтар Ауэзов: ұстаз от Алатау до Кавказа
Жизнь прожил для народа
Есть вопросы и предложения
Атмосфера праздника
«Посланники мира и единства»
Роспись по дому
Проблемные вопросы взяли на заметку
Указ Президента Республики Казахстан
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
На страже рубежей страны
"Хотел познакомиться": мужчина избил незнакомую девушку в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан
Ремонт республиканских трасс приостановлен в Костанайской области
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России

Читайте также

Спорт
Алимханулы сделал громкое заявление
Спорт
Жанибек Алимханулы без боя станет полноправным чемпионом ми…
Спорт , В мире
Роналду принял решение по "Манчестер Юнайтед"
Спорт
Семь голов в одном матче забил казахстанский футболист

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]