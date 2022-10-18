Тимур и его команда

«Астана» одержала крупную, а главное – принципиальную победу в Алматы над «Кайратом» в XXIII туре казахстанской Премьер-лиги.

Очередной поединок между «Кайратом» и «Астаной», в среде фанатов называемый не иначе как «дерби двух столиц», конечно же, вызвал повышенный интерес. Но никто не мог предположить, что он закончится с большим и явным преимуществом одной из сторон. А произошло именно так.

После финального свистка на табло высвечивались цифры 4:0 в пользу... гостей. Причем самое невероятное то, что всю игру сделал один человек – защитник сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов, который оформил покер, забив мячи на 10-й минуте, а также на 59-й, 88-й с пенальти и на 90-й. При этом на пятой минуте встречи хорватский легионер астанинцев Марин Томасов еще и не реализовал пенальти.

Эта победа позволила «Астане» набрать 44 очка и до одного балла сократить отставание от лидирующего «Актобе», потерпевшего неудачу в игре с «Тоболом» (0:1), а «Кайрат» с 36 очками остался на четвертом месте.

Сразу же скажем, что поединок в Костанае между «Тоболом» и «Актобе» имел большое значение для обеих команд: они, как и столичная дружина, сейчас борются за звание чемпионов. А потому счет 1:0 в пользу хозяев поля (на 87-й минуте с пенальти гол забил Серикжан Мужиков) вызвал гнев у актюбинских фанатов, которые считают, что их любимый клуб просто-напросто засудили.

Теперь об остальных встречах. «Кызыл-Жар» в Петропавловске переиграл «Атырау» со счетом 3:1; «Туран» в Туркестане уступил гостившему у него «Аксу» из Павлодарской области – 0:1; «Ордабасы» в Шымкенте вырвал победу у «Шахтера» из Караганды со счетом 1:0; в Уральске местный «Акжайык» и «Тараз» разошлись миром – 0:0; в Актау «Каспий» проиграл «Мактааралу» из Туркестанской облас­ти со счетом 2:4.

Кстати, минувший XXIII тур чемпионата Казахстана был посвящен казахстанскому футболисту и тренеру Ваиту Талгаеву. Его футбольная карьера тесно связана с тремя коман­дами: родным «Таразом», а также «Кайратом» и российским «Тереком».

Как тренер Ваит Абдул-Хамидович работал в «Таразе», павлодарском «Иртыше», кызылординском «Кайсар-Харрикейне», шымкентском «Синтезе», «Атырау», талдыкорганском «Жетысу», а также российских «Эрзу» и «Тереке». В качестве тренера он выиграл чемпионат Казахстана с «Таразом», четыре раза завоевал серебряные медали – по два раза с «Атырау» и «Таразом». С «Тереком» выиграл Кубок России, выступал в Кубке УЕФА, а также дважды выводил команду в Премьер-лигу России.