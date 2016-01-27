Тимур и его команда

В ряде районов и городов Жетысу по инициативе областного управления по вопросам молодежной политики проходит акция «Ардагерлерді ардақтайық». Волонтерские группы из числа студентов и школьников устраивают мини-субботники в домах участников войны и ветеранов труда.Так, в Талдыкоргане современные тимуровцы навестили 92-летнего фронтовика Михаи­ла Баранова. Ребята, ставшие уже частыми гостями в доме ветерана, почистили двор от снега и льда, накололи дров. Михаил Васильевич – кавалер медали Жукова, «За Победу над Германией» и многих других боевых наград. Поблагодарив молодых за внимание и заботу, старый боец поделился воспоминаниями о тяжелом военном времени…В этот же день волонтеры, вооружившись метлами и лопатами, навели порядок в хозяйстве другого ветерана войны, почетного журналиста РК Гайыса Егембердиева. В беседе с фронтовиком жасотановец Тимур Нугманов отметил, что оказывать помощь старшим – обязанность каждого человека. Долг молодых – свято чтить память о героическом прошлом земляков, проливавших кровь на фронтах Великой Отечественной, ведь именно благодаря им, победившим фашизм, мы живем и строим свое независимое государство. В ответ аксакал пожелал всем казахстанцам мирного неба над головой, стабильности и процветания.Акция по благоустройству домов ветеранов продолжится. Ребята намерены навестить каждого участника войны, проживающего в Алматинской области. С началом весны они будут копать огороды, ремонтировать надворные пристройки, убирать мусор. По их словам, необходимо не только от случая к случаю, к очередной годовщине Победы, осыпать подарками почтенных земляков-фронтовиков. Для них большая честь круглый год проявлять заботу о людях, прошедших тяжелые испытания и подаривших всему человечеству мирное будущее.