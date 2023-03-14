Тимур Каленов возглавил столичный департамент АЗРК РК

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Ранее он занимал должность заместителя директора департамента расследований Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Фото пресс-службы АЗРК РК

Приказом руководителя аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции РК, по согласованию председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК, Каленов Тимур Алибекович назначен на должность руководителя Департамента АЗРК по городу Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК РК.

Тимур Каленов родился 1986 году. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «Юриспруденция», а также магистратуру в Казахской академии труда и социальных отношений по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2008 году. С 2008 по 2015 годы работал в частных и квази-государственных секторах на позиции юриста и руководителем в юридических подразделениях.

В период с 2015 по 2021 годы занимал различные должности, начиная от главного специалиста до заместителя руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Алматы.

С апреля 2021 года по март 2023 года - заместитель директора департамента расследований Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

С 13 марта 2023 года назначен руководителем Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана.

 

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