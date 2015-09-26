Тимур Кулибаев стал главой Национального олимпийского комитета РК

Фото предоставлено Национальным олимпийским комитетом.
На состоявшемся XVII Съезде Национального олимпийского комитета Республики Казахстан был избран новый президент НОК, им стал Тимур Кулибаев, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу НОК.
"Исполнительный комитет НОК РК выдвинул кандидатуру Тимура Кулибаева на пост президента. Решением съезда Кулибаев единогласно был избран президентом Национального олимпийского комитета Республики Казахстан. Ранее эту должность с 2006 года занимал Темирхан Досмухамбетов", – сообщается в пресс-релизе пресс-службы ФА "Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта".
Кроме того, на съезде также был избран Исполнительный комитет и должностные лица организации.
Добавим, что в работе съезда приняли участие министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы,
общественно-спортивные деятели – члены Национального олимпийского комитета.
В завершение съезда избранный президент НОК РК Тимур Кулибаев поблагодарил за оказанное доверие и отметил важность предстоящих задач Национального олимпийского комитета, главной из которых является подготовка к предстоящим в 2016 году Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.
Напомним, Тимур Кулибаев является председателем Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта
, президентом Казахстанской федерации бокса, вице-президентом AIBA (Международная Ассоциация бокса).
Ранее НОК РК с 2006 года возглавлял Темирхан Досмухамбетов.