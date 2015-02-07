Тимур Кулибаев утвержден кандидатом в совет директоров "Газпрома"

Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Газпром", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт правительства РФ.
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Газпром" (Москва) согласно приложению. Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Газпром", – указывается в распоряжении, опубликованном в субботу, 7 февраля.
В список кандидатов в совет директоров ОАО "Газпром" вошел председатель объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY Тимур Кулибаев. Также в числе кандидатов значатся министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа Виктор Зубков, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и другие.
Голосование по кандидатам состоится на годовом собрании акционеров компании 26 июня в Москве.
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Газпром" (Москва) согласно приложению. Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Газпром", – указывается в распоряжении, опубликованном в субботу, 7 февраля.
В список кандидатов в совет директоров ОАО "Газпром" вошел председатель объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY Тимур Кулибаев. Также в числе кандидатов значатся министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа Виктор Зубков, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и другие.
Голосование по кандидатам состоится на годовом собрании акционеров компании 26 июня в Москве.