Фото пресс-службы премьер-министра РК
Кадровые назначения

Тимур Султангазиев назначен первым вице-министром здравоохранения РК

Постановлением Правительства РК Султангазиев Тимур Сламжанович назначен на должность первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Тимур Султангазиев родился в 1982 году в Алматы. Окончил Казахский национальный медицинский университет, Tulane University (США).

Трудовую деятельность начал в 2005 году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова.

В 2010 году — ведущий специалист отдела образования; и.о. главного специалиста отдела маркетинга и стратегии АО «Республиканский научный центр скорой медицинской помощи Республики Казахстан».

В 2010-2013 гг. работал на различных должностях в департаменте инновации и технологического трансферта АО «Национальный медицинский холдинг».

В 2013-2014 гг. — президент АО «Центр медицинских технологий и информационных систем».

В 2014-2016 гг работал в коммерческих организациях.

В 2016 году трудился заместителем генерального директора Республиканского центра здравоохранения.

В 2016-2017 гг. — и.о. директора; директор департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК.

В 2017-2018 гг. — директор департамента проектного управления Министерства здравоохранения РК.

В 2018-2020 гг. — руководитель управления здравоохранения акимата СКО, г. Петропавловск.

В 2020 году являлся председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

В 2021-2022 гг. — заместитель акима Северо-Казахстанской области.

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