Тимур Тлегенов стал заместителем главы Комитета гражданской авиации

До назначения на эту должность он работал руководителем управления авиационных перевозок и регулирования международного воздушного сообщения КГА.

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На аппаратном совещании министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев представил нового заместителя Комитета гражданской авиации МИИР РК Тимура Тлегенова. Он был назначен на эту должность по согласованию с администрацией президента РК и аппаратом Правительства РК на основе принципа меритократии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА МИИР РК.

Тимур Тлегенов в 2021 году окончил Национальную школу гражданской авиации Франции (ENAC) по специальности «управление воздушным транспортом», в 2014 году окончил Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности «международные отношения», в 2009 году с отличием окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «международные отношения».

До назначения на должность заместителя председателя комитета работал руководителем управления авиационных перевозок и регулирования международного воздушного сообщения Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

С октября 2009 года по октябрь 2019 года работал в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на должностях эксперта, главного эксперта, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления международных отношений и авиационных перевозок.

Указом президента Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года награжден почетной грамотой Республики Казахстан.