Тимур Турлов стал президентом Казахстанской федерации шахмат

Фото: asiais.ru

Новым президентом Казахстанской федерации шахмат стал Тимур Турлов. Об этом сообщил вице-президент федерации Дармен Садвакасов, передает Kazpravda.kz.

"Тимур Турлов - новый президент Казахстанской федерации шахмат! Галим Хусаинов перешел в Попечительский совет КФШ, будет помогать в развитии шахмат в качестве попечителя", - написал Садвакасов в Facebook.

Турлов Тимур Русланович родился в 1987 году в Москве. Известен в деловых кругах как предприниматель и финансист, генеральный директор, глава инвестиционного комитета компании ООО "Инвестиционная компания "Фридом Финанс", а также владелец международного Freedom Holding Corp.

Более 14 лет работает в сфере международных инвестиций, эксперт по фондовому рынку США. Специализируется в сферах портфельного управления активами и разработки опционных стратегий с ограниченным риском, основанных на сбалансированном инвестировании в ресурсные активы сырьевых рынков и инвестиционные компании развитых стран. Ведет авторские семинары по актуальным инвестиционным идеям.

В 2011 году он переехал в Казахстан, в 2022 году официально получил гражданство РК.